Palmeiras empata com o São Paulo, segue fora da zona de classificação e vê rival avançar

Palmeiras e São Paulo empataram sem gols na noite deste domingo (16), no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Os 37 mil palmeirenses presentes viram um primeiro tempo apagado dos dois lados, mas com chances de gol na etapa complementar. No entanto, ninguém tirou o marcador do zero.

Com o resultado, o Verdão, que saiu vaiado de campo, chegou aos 17 pontos no Grupo D, segue fora da zona de classificação para a fase mata-mata, enquanto o Tricolor, com 16 no Grupo C, já avançou.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi marcado por poucas emoções, já que tanto Palmeiras quanto São Paulo pouco assustaram as metas adversárias. Nos primeiros minutos, no entanto, o time de Abel Ferreira perdeu Mauricio, que machucou o ombro direito em uma disputa de bola e deixou o campo chorando.

Na vaga do meio-campista, entrou o atacante Estêvão, que começou a partida no banco de reservas. A mudança não fez grande diferença ofensiva, já que o Palmeiras não conseguiu finalizar com eficiência. Do lado Tricolor, a mesma coisa, Weverton não precisou trabalhar.

As equipes voltaram sem alterações do intervalo. O Tricolor teve a primeira chance, com Calleri, que saiu cara a cara com Weverton, mas perdeu o tempo da bola. Na sequência, o Verdão levou perigo em duas oportunidades seguidas. Na primeira, Richard Ríos arriscou um chute forte de longa distância e Rafael segurou. Depois, Piquerez cruzou da esquerda e Flaco López cabeceou para o chão, a bola quicou e passou perto.

O jogo ficou quente. Lucas Moura, que havia acabado de entrar, bateu cruzado e rasteiro para boa defesa de Weverton. Pouco depois, Gustavo Gómez cabeceou para fora após cobrança de escanteio. Aos 26 minutos, Flaco novamente quase tirou o marcador do zero.

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (20), contra o Botafogo, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. No dia anterior, o São Paulo encara a Ponte Preta, às 21h35 (de Brasília), no Morumbis. Ambas as partidas são válidas pela 11ª rodada do Paulistão.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 0 SÃO PAULO

10ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: domingo, 16 de fevereiro, às 18h30m (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Enzo Díaz, Alisson, Cuberas, Zubeldía e Calleri (SAO)

🔴 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Mayke, Murilo, Gustavo Gómez (Thalys) e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Raphael Veiga (Allan); Mauricio (Estêvão), Facundo Torres e Flaco López.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael, Igor Vinícius (Cédric), Arboleda, Alan Franco, Ruan e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson (Marcos Antônio), Luciano (Oscar), André Silva (Lucas Moura) e Calleri.