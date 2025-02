Durante o jogo entre Palmeiras e São Paulo, válido pelo Campeonato Paulista, o meia alviverde Maurício sofreu uma lesão no ombro direito logo nos primeiros minutos da partida. O incidente ocorreu aos 2 minutos do primeiro tempo, quando Maurício se chocou com um adversário ao disputar uma bola pelo alto. O jogador foi as lágrimas no banco de reservas e causou grande comoção online. Confira;

Ele recebeu atendimento médico no gramado e, devido à gravidade da lesão, foi substituído por Estêvão aos 3 minutos de jogo. Tudo indica que Maurício tenha deslocado o ombro esquerdo, mas não há confirmação oficial sobre a extensão da lesão até o momento. Maurício colocou uma tipoia ainda no banco de reservas, onde permaneceu até o fim da primeira etapa de Palmeiras 0 x 0 São Paulo.

Palmeiras e São Paulo no Campeonato Paulista

O Palmeiras atropelou o Inter de Limeira na última rodada por 3 a 0, mas ainda segue fora da zona de classificação, na terceira colocação do Grupo D, com 16 pontos. Paulinho, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues são os únicos lesionados na equipe de Abel Ferreira.

O São Paulo, por sua vez, não venceu nos últimos jogos, mas está na liderança do Grupo C, com 15 pontos. Zubeldía não contará com Luiz Gustavo, Rodriguinho e Young, que não estão 100% fisicamente.