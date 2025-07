São Paulo: por que Lucas Moura ainda não retornou?

Mesmo que esteja participando dos treinos com o restante do elenco do São Paulo, Lucas Moura não foi relacionado contra o Red Bull Bragantino, partida que terminou empatada por 2 a 2 e aconteceu nesta quarta-feira, em Bragança Paulista.

O motivo? Ainda não é considerado totalmente recuperado da lesão sofrida na cápsula do joelho direito. O Lance! apurou que mesmo que o veterano esteja participando dos treinos e atividades com bola, enquanto apresentar dores e não estiver 100% apto, não voltará.

A rotina de Lucas Moura tem sido acompanhada com cautela pelo departamento médico. Lucas tem passado por avaliações e exames frequentes. Tudo para avaliar suas condições físicas. Embora tenha vontade de voltar o mais rápido possível, nada será forçado.

O Tricolor tem em mente que ter um retorno no sacrifício é algo totalmente fora de cogitação. Isso tudo pensando em não agravar o problema mais ainda ou evoluir até mesmo para algo mais grave, por exemplo. Ou seja, o bem-estar de Lucas Moura será a prioridade. Quando for compreendido que está bem, volta.

Crespo falou sobre condição de Lucas Moura (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)<br>

Lucas Moura volta a jogar contra o Corinthians?

Neste sábado, dia 19 de julho, o São Paulo volta a campo em clássico contra o Corinthians, que acontecerá no Morumbis. A reportagem apurou que ainda não existe uma certeza sobre um possível retorno de Lucas Moura. Tudo será avaliado entre quinta e sexta. O elenco se apresenta na parte da manhã no SuperCT.

No mais, as chances são poucas. São poucos dias, e como dito, tudo é analisado de forma cautelosa. Após o jogo contra o Bragantino, Crespo falou sobre o assunto.

- Para mim, é fácil. Eu falo do jogo, sou o treinador. Acho que é importante colocar ordem nas coisas. Parte médica tem que falar o doutor. De mercado, tem que falar a diretoria. Se quer falar do jogo, eu falo. É uma questão de ordem e de respeito com as posições que cada um tem no clube. Não é contra o jornalista. Entendo que você quer a informação, mas não é aqui. Você é o jornalista, não eu. É o teu trabalho, não meu. O meu é fazer a equipe jogar bem e sair de uma situação incômoda. Você sabe, não me comprometa aqui - explicou Crespo.

O último jogo de Lucas Moura foi em maio. Desde então, não entra em campo. Nesta quarta, esteve presente no Cícero de Souza Marques para acompanhar o time, junto a Calleri e Luiz Gustavo - também entregues ao DM.