Zubeldía escala o São Paulo para o primeiro jogo de 2025; confira

O São Paulo está escalado para o primeiro compromisso de 2025. Contra o Cruzeiro, o Tricolor estreia logo mais, às 21h30, no Inter&Co Stadium, em Orlando, pelo primeiro jogo da FC Series 2025. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

Na escalação, o técnico Luis Zubeldía montou um "time misto", promovendo a entrada de jogadores que terminaram a temporada 2024 como titulares e outros nomes que ganham espaço nesse período de testes na pré-temporada.

➡️ São Paulo e Cruzeiro testam seus craques pela primeira vez em jogo em Orlando, nos EUA

Entre os nomes que surgem como novidade está o lateral Moreira. O jovem teve pouco espaço na temporada passada, mas com a saída de alguns nomes do setor, pode voltar a ganhar minutagem com Zubeldía em 2025 e inicia como titular. O jogar esteve perto de sair do clube ao ser envolvido nas negociações com Wendell, mas fica no time para este ano.

André Silva comemora gol pelo São Paulo contra o Atlético-MG. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

No ataque, Calleri terminou a temporada 2024 fora dos jogos por lesão e André Silva foi o nome escolhido para sibsituí-lo. O atacante deu conta do recado, fez boas atuações e marcou gols nas oportunidades que teve. Dessa vez, inicia a partida como titular.

Já o grande nome que chegou para a temporada, Oscar, começa o jogo no banco de reservas. O meia fechou seu retorno ao clube após mais de uma década atuando fora do Brasil e será opção ao longo da partida.

➡️ São Paulo: Oscar mira ser o grande nome da janela e estreia contra ‘concorrentes’

Vale ressaltar que Zubeldía deve usar duas equipes no jogo, de acordo com a imprensa que cobre o São Paulo in loco durante a pré-temporada. Por isso, os 45 minutos finais devem ser bem diferentes dos iniciais.

O São Paulo está escalado com: Rafael, Igor Vinicius, Sabino, Arboleda e Moreira; Marco Antônio, Luiz Gustavo e Luciano; Lucas Moura, Ferreira e André Silva.