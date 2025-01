Cruzeiro x São Paulo pode marcar estreia de Gabigol pela Raposa; confira odds

Cruzeiro e São Paulo iniciam a pré-temporada de 2025 nesta quarta-feira, 15/01, às 21h30 (horário de Brasília). O jogo, válido pela FC Series, acontece no Inter&Co Stadium, em Orlando.

O confronto pode marcar a estreia da grande contratação do Cruzeiro nesta temporada: Gabigol. Após um fim de contrato conturbado no Flamengo, o jogador foi anunciado pelo time mineiro em janeiro deste ano.

A expectativa é que o centroavante esteja entre os jogadores relacionados por Fernando Diniz nesta noite junto com Dudu, ex-Palmeiras.

Odds para gol do Gabigol

Se você já está habituado a fazer apostas esportivas, deve saber que é possível apostar no gol de um jogador específico.

Pensando na provável estreia do Gabigol no jogo entre Cruzeiro x São Paulo, algumas casas de apostas estão oferecendo esse mercado.

Na Superbet, o centroavante é o jogador mais cotado para marcar na partida. Segundo a casa de apostas, a probabilidade de Gabigol fazer um gol a qualquer momento é de 32%, com odd 3.15.

Isso significa que, caso você aposte R$10 no gol de Gabigol e o jogador marque a qualquer momento, seu retorno será de R$31,50.

Cotação para Cruzeiro x São Paulo

As odds para a partida entre Cruzeiro e São Paulo estão bastante equilibradas, com um leve favoritismo para o São Paulo. Veja as odds da Superbet a seguir:

Vitória do Cruzeiro - 2.65

Empate - 3.25

Vitória do São Paulo - 2.60

Além disso, a Superbet está com Superodds para o mercado São Paulo mais de 1.5 gols: 2.90.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 15 de janeiro de 2025 às 15 horas.