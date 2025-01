Zubeldía escala o São Paulo e promove a estreia do ‘quarteto mágico’ no ataque; veja

O técnico Luis Zubeldía comanda na noite desta quinta-feira (23) sua primeira partida oficial com o São Paulo na temporada 2025. Diante do Guarani, no MorumBis, o Tricolor faz sua segunda partida no estadual. Para a partida, o treinador fará seu primeiro teste com o "quarteto mágico" do sistema ofensivo.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo x Corinthians: quem terá torcida na final da Copinha?

Oscar, Lucas Moura, Luciano e Calleri começarão juntos a partida de logo mais. Essa é uma formação que ainda não havia entrado em campo para nenhum jogo, já que nos amistosos contra Cruzeiro e Flamengo os atletas não tiveram minutagem ao mesmo tempo.

Elenco São Paulo na estreia do Paulistão 2025. (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Na defesa, Zubeldía tinha Arboleda, Alan Franco e Ruan Tressoldi na disputa por duas posições. Melhor para os gringos, que estão no onze inicial do treinador e completam a defesa formada por Igor Vinicius na lateral direita e Enzo Díaz na esquerda. O argentino, aliás, também fará sua estreia como titular no São Paulo após duas boas atuações nos amistosos.

continua após a publicidade

No meio-campo, com a lesão de Luiz Gustavo, Pablo Maia foi o escolhido para atuar ao lado de Alisson. Os volantes largavam como favoritos para a partida. Maia fará seu primeiro jogo como titular após a grave lesão na coxa que o tirou da temporada passada.

Nos amistosos nos EUA, atuou por 25 minutos no primeiro jogo e por 68 no segundo. Agora, a tendência é que ganhe ainda mais tempo em campo, mas não deve completar a partida inteira.

continua após a publicidade

No banco de reservas, o treinador conta com nomes já conhecidos pelo torcedor da temporada passada. Ferreirinha e William Gomes, pontas, fizeram boas aparições na FC Series e podem surgir como opções para o segundo tempo. O zagueiro Ferraresi, que atuou como lateral nos jogos nos EUA e na estreia do Paulistão, se junta a Patryck Lanza e Moreira como opções para o setor.

A escalação do São Paulo é: Rafael, Enzo Díaz, Arboleda, Alan Franco e Igor Vinicius; Alisson, Pablo Maia, Oscar, Lucas Moura e Luciano; Calleri.