São Paulo perdeu para o Fluminense no Brasileirão (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 22:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Zubeldía ficou na bronca com a arbitragem após a derrota do São Paulo para o Fluminense. O técnico do Tricolor criticou o cartão amarelo recebido por Rafinha e desabafou.

Eu não protesto mais. Não vou. Estou marcado. Já disse. Lamentavelmente não posso ajudar meus jogadores nesse sentido. Concordo 100% com o Rafinha. Ele protesta, por mais que seja o capitão, e depois me custa uma mudança (Ferraresi entrou no lugar dele). Não é só o amarelo. Se deixo mais meio tempo, o expulsam. Não é só o equívoco do árbitro, que está claro que é um equívoco. Ele te condiciona com um amarelo para o capitão. Se o Rafinha não pode falar, quem pode falar? Ninguém pode falar. Há um autoritarismo dos árbitros — criticou Zubeldía. E emendou:

- Viram os que fizeram os do Internacional, que trocaram a faixa de capitão para falar com o árbitro? Eu não vi isso em nenhuma parte do mundo e entendo por que fizeram isso. Porque cada capitão era advertido. Aqui não respeitam nome, trajetória, contexto... Não respeitam nada. Que não respeitem a mim, que sou estrangeiro, treinador, tudo bem. Mas que não respeitam o Lucas, o Rafinha, os capitães das outras equipes... Isso deveria ser revisto. Devem ter mais humildade - completou.

Rafinha recebeu um cartão amarelo no primeiro tempo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O São Paulo volta a entrar em campo depois da Data Fifa para fazer o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor paulista joga contra o Atlético-MG às 21h45 de quinta-feira (12), na Arena MRV.