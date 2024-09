Copiar Link

01/09/2024

Derrotado pelo Atlético-MG na última semana, o São Paulo busca reagir neste domingo (1), contra o Fluminense. Para isso, a equipe treinada pelo técnico Luis Zubeldía precisa enfrentar dois obstáculos: o trauma causado pela morte de Juan Izquierdo e o cansaço acumulado pela sequência intensa de partidas.

O revés diante do Atlético-MG aconteceu no dia seguinte do falecimento do jogador do Nacional, do Uruguai. Ele teve mal súbito justamente em partida diante do São Paulo, pela Libertadores, no Morumbis. O fato deixou os jogadores tricolores com o psicológico abalado.

Equipe são-paulina em jogo contra o Atlético (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

Inclusive, o lateral Rafinha revelou que o elenco são-paulino não foi consultado sobre como estavam psicologicamente e se tinham condições de entrar em campo contra o Galo. Logo após o jogo, alguns jogadores viajaram ao Uruguai para acompanhar o velório.

— A gente vai cedo amanhã para lá (Uruguai) para participar do velório. Não, ninguém consultou a gente. Sobre o lado psicológico, claro que atrapalha. Não é desculpa porque a gente perdeu o jogo, mas atrapalha. A gente acabou de disputar um jogo seis dias atrás que um companheiro de profissão perdeu a vida. É complicado, clima ficou pesado e não tem como tirar da cabeça — disse Rafinha.

Além disso, o São Paulo é um dos poucos times do Brasileirão que ainda disputa outras duas competições. Quinto colocado no torneio nacional, o Tricolor ainda terá o jogo da volta contra o Atlético-MG, pelas quartas da Copa do Brasil, e vai duelar com o Botafogo na Libertadores.

Foram oito partidas disputadas em 20 dias. A última vez que o elenco teve cinco dias de intervalo entre um jogo e outro foi da vitória sobre o Flamengo, pelo Brasileirão, até o confronto com o Goiás, pelas oitavas da Copa do Brasil.

Nas últimas três partidas — contra Nacional, Vitória e Atlético — o São Paulo teve intervalos de 72 horas. Este é o tempo mínimo obrigatório de descanso para a realização de jogos. Diante do Galo, a comissão técnica de Zubeldía realizou apenas uma substituição, aos 44 minutos do segundo tempo, e o time deu sinais de cansaço.

São Paulo x Fluminense

A partida entre São Paulo e Fluminense acontece a partir das 18h30, no maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.