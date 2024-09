Fluminense x São Paulo: odds, estatísticas e informações para apostas no Brasileirão

Fluminense e São Paulo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Publicada em 01/09/2024 - 07:00

Fluminense e São Paulo se enfrentam neste domingo (1), às 18h30, no Estádio Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória do tricolor carioca tem valor de 2,26, já o empate marca 3,10 e a vitória do clube paulista paga 3,40. Gostou? Então faz a boa.

*As odds podem mudar

Análise da partida e dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida na BetSpeed. Nossa sugestão é apostar em uma vitória do Fluminense, com odd a 2,26. As últimas três vezes que o tricolor carioca enfrentou o São Paulo em casa, equipe venceu o confronto.

Além disso, destacamos que a equipe de Mano Menezes vive uma boa fase do Campeonato Brasileiro e ainda busca somar pontos para escapar da zona de rebaixamento. Assim, prevemos um Fluminense tentando a todo custo mais uma vitória ao lado da própria torcida, no Maracanã.

✅FICHA TÉCNICA

Fluminense x São Paulo

Campeonato Brasileiro - Rodada 25

🗓️ Data e horário: domingo, 1 de setembro de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Fluminense (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Thiago Santos, Felipe Melo, Thiago Silva, Guga; Matheus Martinelli, André; Ganso, Kevin Serna, Jhon Arias e Kauã Elias.

São Paulo (Técnico: Luis Zubeldia)

Rafael; Rafinha, Robert Arboleda, Sabino, Welington; Damián Bobadilla, Luiz Gustavo; Wellington Rato, Luciano, Lucas Moura e Calleri.