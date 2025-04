Luciano admite que São Paulo falhou na pontaria, mas valoriza vitória sobre o Náutico

O São Paulo venceu o Náutico por 2 a 1, nesta terça-feira (29), no MorumBis, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. O confronto de volta está marcado para o dia 20 de maio, no Recife, e o Tricolor joga pelo empate para garantir a classificação.

O São Paulo teve amplo domínio diante do Náutico e, com intensidade e volume ofensivo, construiu uma vitória por 2 a 1 no MorumBis. O desempenho consistente poderia ter rendido um placar mais elástico, o que deixaria o confronto praticamente encaminhado. Ainda assim, o resultado garante vantagem ao Tricolor no duelo da volta.

O camisa 10 também analisou o desempenho do time e reconheceu a falta de pontaria do time, mas valorizou o resultado.

— Eu acho que a gente fez um bom jogo sim, faltou caprichar no último passo, na finalização, mas também não podemos desmerecer o trabalho que o Náutico fez hoje aqui. É um bom time, a gente respeitou eles, eles nos respeitaram, é claro que foi uma vitória magra, mas a gente tem a vantagem, agora é seguir com os pés no chão para, se Deus quiser, ir lá classificar — afirmou o camisa 10.

Após o jogo, o atacante Luciano agradeceu o apoio da família.

— Hoje foi. Glorificar o nome do Senhor, agradecer minha esposa, minhas filhas, meus familiares que estão lá em Anapólis, que estão sempre comigo aí, e meus companheiros. Sem eles eu não sou nada.

Agora, o foco da equipe se volta para o Campeonato Brasileiro. Na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), novamente no MorumBis, o São Paulo recebe o Fortaleza, em partida válida pela sétima rodada da competição nacional.

