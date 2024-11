Lucas Moura fala em ‘poder de reação’ do São Paulo em jogo difícil contra o Atlético-MG

O empate entre São Paulo e Atlético-MG pelo Brasileirão pode não ter sido o melhor resultado para as equipes, mas ao menos para Lucas Moura, a partida mostrou o "poder de reação" do Tricolor, que sofreu dois gols e ainda buscou o empate no primeiro tempo no Morumbis.

- A briga é acirrada e, provavelmente, vai até a última rodada. Enquanto tiver chances matemáticas da gente subir de posição, classificar diretamente para a fase de grupos a gente vai brigar. É lutar até o final, enfrentamos uma equipe muito difícil, finalista da Libertadores, finalista da Copa do Brasil. É óbvio que os dois gols que a gente tomou foram dois golpes duros, mas prefiro destacar nosso poder de reação, a nossa entrega. O primeiro foi de uma intensidade muito alta, talvez a gente poderia ter virado o jogo, se tivesse uma sorte maior. Agora é brigar nesse três jogos que faltam - afirmou o camisa 7.

Sobre ter sido superior ao Atlético-MG durante a maior parte do tempo, o meio-campista afirmou que esse é o estilo de jogo do São Paulo, principalmente jogando em casa.

- Somos muito fortes com o apoio da nossa torcida. Nossa parte é entrar em campo e dar nosso melhor, fica de positivo destacar nosso poder de reação mesmo depois de dois gols a gente não desanimou, a gente não abandonou o jogo, a gente lutou, conseguiu o empate e quase conseguimos virar o jogo. Talvez com um pouquinho mais de atenção a gente não tomaria ao menos um dos gols, mas isso é o futebol - completou Lucas Moura.

Na 36ª rodada do Brasileirão, o São Paulo volta a campo para enfrentar o Grêmio, na Arena do Grêmio, no dia 1°, às 16h. O time é o sexto colocado da tabela de classificação, com 59 pontos.

