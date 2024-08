Quem é William Gomes? Joia da base do São Paulo fala sobre suas características e ambições

Foto: Anderson Romao/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 26/08/2024 - 05:20 • São Paulo (SP)

O atacante William Gomes, joia da base do São Paulo, tem motivos para comemorar: em sua primeira partida como titular do time de Luís Zubeldía, balançou as redes. O gol ajudou o Tricolor a vencer o Vitória por 2 a 1, no Morumbis, pelo Brasileirão, e colar no G4. E, aos poucos, o jovem vem ganhando oportunidades e se destacando na equipe que tem jogadores de peso no setor ofensivo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

E, para quem não conhece William Gomes, que iniciou sua trajetória no Baden Powell-SE antes de chegar ao Tricolor, ele mesmo se apresenta.

- William é de Aracaju e com 11 anos chegou ao São Paulo. Sou ambicioso. Estamos disputando três competições, acho que minha ambição é ser campeão das três - disse o atacante após marcar seu primeiro gol.

Nascido em 15 de março de 2006, o jogador chegou às categorias de base do São Paulo em 2021, e coleciona convocações para as seleções de base do Brasil Sub-15 e Sub-17. Pelo Tricolor, antes de subir ao profissional, William Gomes disputou112 jogos e marcou 38 gols.

O atacante foi promovido ao elenco profissional por Dorival Júnior, em 2023, após se destacar pela equipe Sub-17, vice-campeã do Paulista e do Brasileiro, além de ter sido chamado para algumas partidas do time Sub-20. Estreou pelo time principal em 22 de novembro do ano passado, na partida contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Agora, já são nove jogos pelo Tricolor.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Sobre ter consciência tática, William Gomes revelou que conversa bastante com Zubeldía, e é cobrado por isso.

- Acho que é importante um ponta não só atacar, tem que marcar também. E é isso que o Zubeldía vem me cobrando. Ele falou pra mim que me deixaria livre para jogar, pra pegar a bola e fazer o que faço no dia a dia, mas cumprindo as táticas, ajudando na marcação que é importante - completou a joia tricolor.

O contrato do jogador com o São Paulo vai até junho de 2026, e o Tricolor tem planos para renovar o atual acordo, segundo revelou o próprio jogador. Atualmente, a cláusula de rescisão gira em torno de R$ 440 milhões.