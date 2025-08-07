Jandrei pode deixar o São Paulo e negocia com time da Série A

O São Paulo está negociando a saída de Jandrei para o Juventude. O Lance! apurou que o time do Sul, que também disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, estaria interessado em ter o goleiro como empréstimo, tendo uma cláusula de compra. O Tricolor não deve dificultar.

Jandrei tem contrato com o Tricolor até o final de 2026, mas assume o posto de defensor reserva da equipe. Neste ano, esteve em campo apenas cinco vezes. As duas últimas, inclusive, pela decisão da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, na qual a equipe foi eliminada nesta quarta-feira (6) em uma disputa de pênaltis.

O goleiro chegou ao São Paulo em 2022. Após a chegada de Rafael, perdeu o espaço e assumiu a posição de segundo goleiro. O Juventude teria interesse em assinar com Jandrei até o final do ano. O Lance! apurou que o negócio está próximo e deve desenrolar a partir dos próximos dias.

Ao todo, Jandrei atuou pelo São Paulo em 70 ocasiões, mas a maior parte delas em 2022.

Jandrei foi titular na eliminação do São Paulo contra o Athletico na Copa do Brasil (Foto: Anderson Romao/AGIF)

São Paulo tem opções de Cotia para substituir Rafael

No caso da negociação com Jandrei e sua ida ao Juventude ser concretizada, o São Paulo não enxerga isso com um problema ou com o surgimento de uma lacuna para repor Rafael. No momento, o Tricolor tem duas opções bem avaliadas, ambas reveladas em Cotia.

Uma delas é o goleiro Young, que também tem contrato até o final de 2026. Com mais de 1,90m de altura, o atleta costuma estar entre os relacionados no profissional, mas ainda não ganhou oportunidades nesta temporada. Outra opção é o goleiro Leandro, que treina com os profissionais desde o ano passado, mas tem futuro indefinido no time, com risco de deixar a equipe até o final do ano.

Próximos jogos do São Paulo