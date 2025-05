Volta de Pablo Maia ao São Paulo: entenda os bastidores da recuperação

O São Paulo teve uma boa novidade nos últimos dias: Pablo Maia voltou a ser relacionado e pode atuar contra o Alianza Lima, na terça-feira (6), pela quarta rodada da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

Em fevereiro, o volante passou por uma cirurgia no tornozelo e, inicialmente, havia a expectativa de que só retornasse após o fim do primeiro semestre. A recuperação superou as previsões, com a volta antes da pausa para o Mundial de Clubes, que acontece em junho.

➡️São Paulo viaja para Lima com novidades e Crias de Cotia; veja os relacionados

O Lance! apurou que o jogador realizou um trabalho conjunto com um fisioterapeuta particular e a equipe do São Paulo. A recuperação foi considerada muito rápida por todos os envolvidos. Em relação ao condicionamento físico, Pablo Maia está apto para a partida.

continua após a publicidade

Apesar disso, por se tratar de uma lesão recente, o clube mantém cautela. Assim como acontece com outros atletas que também se recuperaram de problemas físicos, o volante será recondicionado gradualmente, com atenção especial à retomada do ritmo de jogo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Pablo Maia, volante do São Paulo, comemorou retorno ao time (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

São Paulo enfrenta o Alianza Lima pela Libertadores

Por conta da ausência de Pablo Maia, Zubeldía precisou mudar algumas questões de formação no elenco. Com a recuperação do ritmo, a possibilidade é que a Cria de Cotia volte a ser dupla de Alisson. Antes de embarcar para Lima, o volante comemorou seu retorno ao time.

continua após a publicidade

- Estou muito feliz. Evoluí muito bem na recuperação. Foi um momento difícil na minha vida, mas estou retornando com apoio do clube e da minha família. Agora é continuar evoluindo e ganhando ritmo. Estou sem dor, que é o mais importante. Agora é voltar a ser o Pablo 100%. Retornar logo na Libertadores é importante e que possamos trazer a vitória - disse o jogador.

O São Paulo enfrenta o Alianza Lima pela quarta rodada da Copa Libertadores nesta terça-feira (6). O jogo será no Peru, às 19h (de Brasília).