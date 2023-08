O América-MG bateu o São Paulo por 2 a 1 atuando em casa, na Arena Independência, pela 21ª rodada do Brasileirão. Os melhores lances do jogo aconteceram no segundo tempo, com chances para ambas as equipes e os três gols da partida. Pelo América, os atacantes Mastriani (aos 16 do segundo tempo) e Rodrigo varanda (no último minuto do tempo regulamentar) balançaram as redes. Alexandre Pato marcou o gol de honra do Tricolor (aos 36 da segunda etapa). Veja acima os melhores momentos de América-MG x São Paulo!