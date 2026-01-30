Rafael e Calleri assumem elo entre diretoria e elenco no São Paulo com novo presidente

Rafael e Jonathan Calleri passaram a ser tratados, internamente, como lideranças centrais do elenco do São Paulo e exercem papel direto de interlocução com a diretoria na nova gestão do clube, agora sob o comando do presidente Harry Massis.

Jogadores de confiança, a dupla foi acionada logo nos primeiros dias da nova administração, logo após o afastamento e a posterior renúncia de Julio Casares. Ao assumir o cargo, Massis buscou um diagnóstico mais claro do ambiente do elenco e teve em Rafael e Calleri as principais vozes para sinalizar demandas, percepções internas e pontos sensíveis do grupo.

No dia a dia, Rafael tem assumido com naturalidade a função de porta-voz junto à imprensa, sendo presença constante em entrevistas e zonas mistas. Calleri, por sua vez, adota uma postura mais reservada publicamente, mas mantém participação ativa nos bastidores, atuando com frequência como elo entre o elenco e a cúpula do futebol.

A presença dos dois como referências reforça a tentativa da nova gestão de estreitar o diálogo com o grupo de jogadores e criar uma relação mais direta e transparente em um momento de transição no clube.

(Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress) <br>

Rafinha também ajudará

A presença de Rafinha, agora como gerente esportivo do São Paulo, também ajudará a reforçar esse elo. Agora como dirigente, chegou a dividir vestiário não só com Calleri e Rafael, mas outros protagonistas do elenco. Inclusive, a tendência é que Rafinha tenha uma presença mais forte no vestiário, justamente se atentando para estas questões.

