Crespo abre o jogo sobre situação de Alisson no São Paulo

Hernán Crespo abriu o jogo sobre a situação de Alisson no São Paulo. Em meio a negociações com o Corinthians, o volante chegou a se despedir do Tricolor e já tinha, inclusive, ido ao CT do Corinthians.

No entanto, a negociação enfrenta um impasse. Contrariando o acordo desenhado na última semana entre os clubes, o Timão recuou e desistiu de pagar R$ 1 milhão ao São Paulo pelo empréstimo. Como Alisson ainda é jogador do Corinthians, voltará a treinar no SuperCT.

Durante coletiva de imprensa, Hernán Crespo falou sobre o assunto e destacou que "irá abraçar" enquanto ele tiver no clube. Nesta quarta-feira (28), não foi relacionado para o jogo contra o Flamengo, mas treinou na academia do CT tricolor. Antes do jogo, Alisson foi alvo de protestos da torcida.

- Os detalhes têm que falar o Rui (Costa) e o Rafinha. Por enquanto, a gente vai abraçar ele. É um jogador do São Paulo. Se ele estiver bem, vai jogar - disse Crespo.

Alisson, do São Paulo, iria reforçar o Corinthians (Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press)

Entenda a polêmica com Alisson:

O valor funcionava como uma espécie de cláusula anti-calote imposta pela diretoria do São Paulo para a transferência do volante ao Corinthians pelo restante da temporada. Pelo acordo, o Timão ainda teria que pagar outros R$ 500 mil.

A negociação foi conduzida por Marcelo Paz e Rui Costa. Entretanto, a diretoria do Corinthians voltou atrás e desistiu de pagar o valor de 'entrada'. Internamente, há quem defenda que o Timão deva arcar somente com os salários do jogador.

O clube alvinegro teria que pagar mais R$ 1,5 milhão caso Alisson disputasse 25 jogos pelo Timão. O acordo também previa uma opção de contrato ao fim do empréstimo avaliada em 2,5 milhões de euros (R$ 15,5 milhões na cotação atual). Além disso, a negociação presumia que o Corinthians desembolsasse R$ 2 milhões para escalar o volante em partidas contra o São Paulo.