São Paulo x Flamengo bate recorde de audiência no Rio de Janeiro

O Brasileirão de 2026 começou nesta quarta-feira (28), com a maioria dos jogos da primeira rodada. O jogo das 21h30, entre São Paulo e Flamengo, marcou a quebra de um recorde de quase cinco anos no futebol brasileiro.

Com 27 pontos de audiência e 44% de participação, o duelo narrado por Luis Roberto representou um crescimento de 23% (+5 pontos) na audiência em relação à média da faixa das últimas quatro quartas-feiras. Em São Paulo, o número de pontos foi 17, 31% de participação, superando em 13% (+2 pontos) a audiência da estreia da última edição do Brasileirão. Este recorde marcou a quebra da marca do dia 30 de maio de 2021, quando o Brasileirão voltou em meio a pandemia.

Danielzinho marca para o São Paulo ( Foto: Luis Moura / WPP )

Como foi São Paulo x Flamengo

O Flamengo teve o controle da bola no primeiro tempo no Morumbis. O time carioca buscou pressionar os donos da casa desde o início da partida, e teve grande chance aos 13 minutos. Carrascal, após passe magistral de Cebolinha, um dos destaques da primeira etapa, chutou para fora na saída de Rafael. O São Paulo deu a resposta cinco minutos depois, com Luciano. Com 68% de posse de bola, o Rubro-Negro teve oito finalizações, contra três do Tricolor Paulista.

Pelo lado do time visitante, Plata contou com uma sequência de erros no primeiro tempo. Na bronca, o técnico Filipe Luís reclamou com o equatoriano.

Segundo tempo

O Flamengo voltou do vestiário ditando o ritmo. Assim, chegou ao gol aos nove minutos, com uma jogada trabalhada. Alex Sandro cruzou para Pedro que, de peito, ajeitou a bola para Plata. O atacante matou a bola e, na pequena área, concluiu na saída de Rafael. O técnico Filipe Luís então chamou Arrascaeta e Jorginho, que estrearam na temporada.

A felicidade rubro-negra, no entanto, durou pouco tempo. Dez minutos depois, Luciano deixou tudo igual, ao levar a melhor em jogada aérea contra Léo Pereira. Foi o oitavo gol do atacante em duelos do São Paulo contra o time carioca.

O gol da virada tricolor saiu aos 25 minutos. No cruzamento de Marcos Antônio, que está na mira do Rubro-Negro, Pulgar errou na interceptação. A bola sobrou para Danielzinho, livre, marcar. O São Paulo, em vantagem, se fechou para segurar o resultado.

No último lance da partida, Plata e Arrascaeta tiveram grandes chances de deixar tudo igual. O equatoriano acertou a cabeçada, mas Rafael defendeu. No rebote, Arrascaeta concluiu para fora e caiu, pedindo pênalti de Luciano.



O árbitro Wilton Pereira Sampaio nada marcou e não atendeu aos pedidos do time rubro-negro para rever o lance no VAR. Após o apito final, o time do Flamengo foi reclamar com o juiz e Jorginho recebeu cartão vermelho.