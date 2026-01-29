Diretor de comunicação do São Paulo é desligado de cargo

O São Paulo demitiu José Eduardo Martins, que exercia o cargo de diretor de comunicação do clube. A informação foi antecipada pelo UOL e confirmada pelo Lance!. Segundo apurado pela reportagem, ainda não há um substituto definido, mas a expectativa é de que a reposição ocorra em breve. A função ocupada por Martins era a de diretor executivo do setor de comunicação.

A decisão partiu da nova gestão, comandada por Harry Massis, que promove uma reformulação em diferentes áreas do clube. Recentemente, Dedé, então diretor do social, e Márcio Carlomagno, que ocupava o cargo de CEO, também deixaram o São Paulo.

Para a vaga de Carlomagno, não há previsão de reposição. Já no departamento social, Toninho Andrade assumiu a função. A reestruturação segue em andamento, e novas mudanças ainda não estão descartadas.

Harry Massis, presidente do São Paulo, está promovendo algumas mudanças na diretoria (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

Massis não deve se candidatar

Após a renúncia de Casares, Harry Massis assumiu o cargo de presidente do São Paulo até o final do ano. Mesmo com a reestruturação, Massis já destacou que não pretende se candidatar para as eleições, que acontecem neste ano.

Internamente, a antiga oposição do clube está se movimentando bastante. Nomes como Pinotti surgem forte na conta.

