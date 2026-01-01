menu hamburguer
Veja qual jogador do São Paulo pode assinar pré-contrato a partir de janeiro de 2026

Tricolor tem 'elenco base' com contratos longos assinados

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 01/01/2026
08:30
Elenco do São Paulo em partida do Brasileirão 2025
imagem cameraElenco do São Paulo em partida do Brasileirão 2025. (Foto: Renato Gizzi/Photo Premium/Gazeta Press)
O São Paulo inicia a temporada 2026 com um "elenco base" montado e quase todos os atletas tem contrato assinado com o Tricolor pelo menos até o fim da temporada. Isso significa que os principais nomes usados pelo técnico Hernán Crespo em 2025 seguem no plantel e ainda não podem assinar pré-contrato com outras equipes, opção que só pode ser acionada seis meses antes do fim do vínculo.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

No total, cinco nomes tinham contrato encerrando em 31 de dezembro de 2025, mas a situação de todos os atletas já foram definidas. Desses, apenas o lateral Enzo Díaz teve o vínculo renovado. O anúncio aconteceu na data do fim de contrato e o argentino assinou em definitivo até o fim de 2028. Tapia, que ainda tinha mais seis meses de acordo, também foi comprado e fica até dezembro de 2029.

Dos outros atletas que encerravam o contrato em 2025, Luiz Gustavo, Juan Dinenno e Leandro Mathias não tiveram seus vínculos renovador. Por último, Emiliano Rigoni ainda tinha tempo de contrato a ser cumprido, mas o São Paulo optou por finalizar antes do prazo.

Neste cenário, o jogador que pertence ao São Paulo e tem vínculo mais próximo do fim é o meia Felipe Negrucci, atleta formado nas categorias de base e que assinou contrato até 30 de junho de 2026. Isso significa que o volante já pode buscar um novo clube para se transferir de graça no meio do ano caso não renove com o Tricolor. Não há informações se as partes irão optar pela extensão do contrato.

O volante Marcos Antônio também tem contrato encerrando em junho de 2026, mas o atleta não pertence ao São Paulo e está emprestado pela Lazio, da Itália. Há um interesse do Tricolor de comprar o jogador ao fim do prazo. Ao mesmo tempo, existem especulações sobre o interesse do Flamengo no jogador (veja o que se sabe sobre a negociação).

O São Paulo tem mais nove jogadores que têm contratos assinados até 31 de dezembro de 2026. Desses, o único que não atua no clube neste momento é o goleiro Jandrei, que está emprestado para o Juventude desde 2025 e estendeu seu empréstimo justamente até a data do fim do seu vínculo com o Tricolor.

Dos contratos até 2027, o lateral Patryck Lanza é quem tem vínculo se encerrando no mês de junho. Ele é mais um que foi emprestado para o Juventude até o final de 2026. Outros 12 encerram em 31 de dezembro, com destaque para a situação de Maílton, emprestado ao Fortaleza até o fim da atual temporada. No caso de Oscar, que também teria contrato encerrando nesta data, o jogador deve anunciar sua aposentadoria dos gramados.

Outros oito jogadores assinaram contratos que se encerram entre 2028 e 2029, lista que aumentou com os anúncios das compras de Enzo Díaz e Gonzalo Tapia.

São Paulo não conseguiu realizar grande temporada (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Marcos Antônio tem contrato até o meio de 2026 com o São Paulo. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Veja os contratos dos jogadores do São Paulo

Até junho de 2026

  • Felipe Negrucci (30/06/2026)
  • Marcos Antônio (30/06/2026) - emprestado pela Lazio

Até dezembro de 2026

  1. Jandrei (31/12/2026) - emprestado ao Juventude
  2. Calleri (31/12/2026)
  3. Luan (31/12/2026)
  4. Lucas Moura (31/12/2026)
  5. Luciano (31/12/2026)
  6. Rafael Tolói (31/12/2026)
  7. Rodriguinho (31/12/2026)
  8. Sabino (31/12/2026)
  9. Young (31/12/2026)

Até dezembro de 2027

  1. Patryck Lanza (30/06/2027) - emprestado ao Juventude
  2. Oscar (31/12/2027) - pode se aposentar
  3. Alisson (31/12/2027)
  4. André Silva (31/12/2027)
  5. Arboleda (31/12/2027)
  6. Bobadilla (31/12/2027)
  7. Cédric Soares (31/12/2027)
  8. Ferraresi (31/12/2027)
  9. Ferreirinha (31/12/2027)
  10. Maílton (31/12/2027)
  11. Paulinho (31/12/2027)
  12. Rafael (31/12/2027)
  13. Wendell (31/12/2027)

Entre 2028 e 2029

  • Maik (31/05/2028)
  • Ryan Francisco (30/11/2028)
  • Enzo Díaz (31/12/2028)
  • Alan Franco (31/12/2028)
  • Hugo Leonardo (31/12/2028)
  • Lucca (31/12/2028)
  • Pablo Maia (31/12/2029)
  • Gonzalo Tapia (31/12/2029)

