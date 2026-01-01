Veja qual jogador do São Paulo pode assinar pré-contrato a partir de janeiro de 2026

O São Paulo inicia a temporada 2026 com um "elenco base" montado e quase todos os atletas tem contrato assinado com o Tricolor pelo menos até o fim da temporada. Isso significa que os principais nomes usados pelo técnico Hernán Crespo em 2025 seguem no plantel e ainda não podem assinar pré-contrato com outras equipes, opção que só pode ser acionada seis meses antes do fim do vínculo.

No total, cinco nomes tinham contrato encerrando em 31 de dezembro de 2025, mas a situação de todos os atletas já foram definidas. Desses, apenas o lateral Enzo Díaz teve o vínculo renovado. O anúncio aconteceu na data do fim de contrato e o argentino assinou em definitivo até o fim de 2028. Tapia, que ainda tinha mais seis meses de acordo, também foi comprado e fica até dezembro de 2029.

Dos outros atletas que encerravam o contrato em 2025, Luiz Gustavo, Juan Dinenno e Leandro Mathias não tiveram seus vínculos renovador. Por último, Emiliano Rigoni ainda tinha tempo de contrato a ser cumprido, mas o São Paulo optou por finalizar antes do prazo.

Neste cenário, o jogador que pertence ao São Paulo e tem vínculo mais próximo do fim é o meia Felipe Negrucci, atleta formado nas categorias de base e que assinou contrato até 30 de junho de 2026. Isso significa que o volante já pode buscar um novo clube para se transferir de graça no meio do ano caso não renove com o Tricolor. Não há informações se as partes irão optar pela extensão do contrato.

O volante Marcos Antônio também tem contrato encerrando em junho de 2026, mas o atleta não pertence ao São Paulo e está emprestado pela Lazio, da Itália. Há um interesse do Tricolor de comprar o jogador ao fim do prazo. Ao mesmo tempo, existem especulações sobre o interesse do Flamengo no jogador (veja o que se sabe sobre a negociação).

O São Paulo tem mais nove jogadores que têm contratos assinados até 31 de dezembro de 2026. Desses, o único que não atua no clube neste momento é o goleiro Jandrei, que está emprestado para o Juventude desde 2025 e estendeu seu empréstimo justamente até a data do fim do seu vínculo com o Tricolor.

Dos contratos até 2027, o lateral Patryck Lanza é quem tem vínculo se encerrando no mês de junho. Ele é mais um que foi emprestado para o Juventude até o final de 2026. Outros 12 encerram em 31 de dezembro, com destaque para a situação de Maílton, emprestado ao Fortaleza até o fim da atual temporada. No caso de Oscar, que também teria contrato encerrando nesta data, o jogador deve anunciar sua aposentadoria dos gramados.

Outros oito jogadores assinaram contratos que se encerram entre 2028 e 2029, lista que aumentou com os anúncios das compras de Enzo Díaz e Gonzalo Tapia.

Marcos Antônio tem contrato até o meio de 2026 com o São Paulo. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Veja os contratos dos jogadores do São Paulo

Até junho de 2026

Felipe Negrucci (30/06/2026)

Marcos Antônio (30/06/2026) - emprestado pela Lazio

Até dezembro de 2026

Jandrei (31/12/2026) - emprestado ao Juventude Calleri (31/12/2026) Luan (31/12/2026) Lucas Moura (31/12/2026) Luciano (31/12/2026) Rafael Tolói (31/12/2026) Rodriguinho (31/12/2026) Sabino (31/12/2026) Young (31/12/2026)

Até dezembro de 2027

Patryck Lanza (30/06/2027) - emprestado ao Juventude Oscar (31/12/2027) - pode se aposentar Alisson (31/12/2027) André Silva (31/12/2027) Arboleda (31/12/2027) Bobadilla (31/12/2027) Cédric Soares (31/12/2027) Ferraresi (31/12/2027) Ferreirinha (31/12/2027) Maílton (31/12/2027) Paulinho (31/12/2027) Rafael (31/12/2027) Wendell (31/12/2027)

Entre 2028 e 2029