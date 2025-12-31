River Plate acerta compra em definitivo de meio-campo do São Paulo
Tricolor havia emprestado meio-campista no começo da temporada; clube mantém 50% dos direitos econômicos
- Matéria
- Mais Notícias
São Paulo e River Plate chegaram a um acordo e o meio-campista Giuliano Galoppo fica em definitivo na equipe argentina. Empestado desde o começo do ano, o jogador tinha contrato até o final de 2025 e deixa o Tricolor, que negociou 50% dos valores econômicos e ficou com a outra metade.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
A saída de Galoppo para o River acontece ao mesmo tempo que o Tricolor acertou as compras de Enzo Díaz e Gonzalo Tapia, que também pertenciam ao time argentino. Segundo o São Paulo, a venda do meia para os argentinos teve valor equivalente a compra em definitivo do lateral e do meia-atacante. O tricolor paulista ainda afirmou que os valores das negociações não foram divulgados a pedido do River Plate.
Galoppo chegou ao São Paulo em 2022 em operação que custou, à época, cerca de R$ 30 milhões aos cofres do clube, comprado junto ao Banfield, da Argentina. No Tricolor, o meia fez 60 jogos nas três temporadas que atuou, marcou dez gols e distribuiu seis assistências. O atleta viveu sua melhor fase com a equipe no começo de 2023, durante a disputa do Campeonato Paulista, mas teve dificuldade de manter sequência por conta de lesões ao longo de sua passagem pela equipe.
Pelo River Plate, neste ano, Galoppo atuou em 34 jogos na temporada, marcou sete gols e deu uma assistência. A equipe terminou a temporada 2025 sem títulos na Argentina e também não jogará a Libertadores na próxima temporada, garantindo apenas a classificação à Sul-Americana.
Chegadas de Enzo Díaz e Tapia
As equipes fizeram uma negociação tripla envolvendo a troca de três jogadores entre si. Enquanto Galoppo deixa o Tricolor, Díaz e Tapia assinam em definitivo com o São Paulo. O lateral agora tem contrato até 2028, enquanto o meia-atacante tinha empréstimo até o meio de 2026, mas a compra foi antecipada e um novo contrato foi assinado até 2029.
Nos dois casos, o São Paulo comprou 60% dos direitos econômicos dos atletas. No caso de Tapia, o Tricolor ainda pode comprar mais 20% do jogador junto ao River Plate em cláusula que pode ser acionada até 30 de junho de 2027.
- Matéria
- Mais Notícias