River Plate acerta compra em definitivo de meio-campo do São Paulo

São Paulo e River Plate chegaram a um acordo e o meio-campista Giuliano Galoppo fica em definitivo na equipe argentina. Empestado desde o começo do ano, o jogador tinha contrato até o final de 2025 e deixa o Tricolor, que negociou 50% dos valores econômicos e ficou com a outra metade.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A saída de Galoppo para o River acontece ao mesmo tempo que o Tricolor acertou as compras de Enzo Díaz e Gonzalo Tapia, que também pertenciam ao time argentino. Segundo o São Paulo, a venda do meia para os argentinos teve valor equivalente a compra em definitivo do lateral e do meia-atacante. O tricolor paulista ainda afirmou que os valores das negociações não foram divulgados a pedido do River Plate.

Galoppo chegou ao São Paulo em 2022 em operação que custou, à época, cerca de R$ 30 milhões aos cofres do clube, comprado junto ao Banfield, da Argentina. No Tricolor, o meia fez 60 jogos nas três temporadas que atuou, marcou dez gols e distribuiu seis assistências. O atleta viveu sua melhor fase com a equipe no começo de 2023, durante a disputa do Campeonato Paulista, mas teve dificuldade de manter sequência por conta de lesões ao longo de sua passagem pela equipe.

continua após a publicidade

Pelo River Plate, neste ano, Galoppo atuou em 34 jogos na temporada, marcou sete gols e deu uma assistência. A equipe terminou a temporada 2025 sem títulos na Argentina e também não jogará a Libertadores na próxima temporada, garantindo apenas a classificação à Sul-Americana.

Galoppo se transferiu em definitivo para o River Plate, da Argentina. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Chegadas de Enzo Díaz e Tapia

As equipes fizeram uma negociação tripla envolvendo a troca de três jogadores entre si. Enquanto Galoppo deixa o Tricolor, Díaz e Tapia assinam em definitivo com o São Paulo. O lateral agora tem contrato até 2028, enquanto o meia-atacante tinha empréstimo até o meio de 2026, mas a compra foi antecipada e um novo contrato foi assinado até 2029.

continua após a publicidade

Nos dois casos, o São Paulo comprou 60% dos direitos econômicos dos atletas. No caso de Tapia, o Tricolor ainda pode comprar mais 20% do jogador junto ao River Plate em cláusula que pode ser acionada até 30 de junho de 2027.