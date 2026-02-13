Luciano, Calleri… Veja quais jogadores do São Paulo estão em fim de contrato
Tricolor estuda futuro de jogadores em fim de contrato
O São Paulo está caminhando para renovar o contrato com Luciano. Camisa 10 e um dos destaques da equipe, o vínculo do jogador termina no final deste ano. Porém, não é somente Luciano que deve entrar no radar do Tricolor com este assunto. O Lance! traz caso a caso.
Luciano
Luciano e São Paulo iniciaram conversas para a renovação de contrato do camisa 10. As tratativas avançam de forma positiva. Uma proposta foi alinhada nos bastidores e contempla as demandas do atleta, incluindo valorização salarial e tempo de contrato.
Neste momento, a expectativa é por um posicionamento da diretoria. A avaliação interna é de que o modelo apresentado atende aos interesses de ambas as partes.
Calleri
Calleri tem contrato até o final do ano. Com cinco gols nesta temporada, o jogador foi questionado recentemente sobre o assunto, mas deixou em aberto. Diferente de Luciano, o argentino ainda não tem conversas.
- Isso fica com a diretoria, procuro fazer o meu, me coloco à disposição do treinador e faço a maior quantidade de força no São Paulo, que é o que mais quero. O que vem no ano que vem, teremos que pensar - disse na última semana em zona mista.
Luan
Luan é outro jogador com contrato até o final do ano. Porém, diferente dos dois anteriores, não é tão utilizado por Crespo. Inclusive, é possível que entre novamente no radar do mercado. No final de 2025, chegou a ser sondado por equipes como Botafogo, porém o negócio não caminhou.
Lucas Moura
Veterano e uma das lideranças, Lucas Moura tem contrato até o final de 2026. Ainda não existem conversas sobre renovação, mas o São Paulo também entende que é uma importante peça para o elenco.
Young
Young foi revelado na base do Tricolor e atualmente é a terceira opção. Sua renovação não é vista como um cenário tão possível, muito pelo pouco aproveitamento. A tendência é que antes o clube escute também propostas no mercado.
Rafael Tolói
Tolói chegou ao São Paulo como reforço no ano passado. Ainda sem muito espaço, mesmo com a experiência, também não existem conversas no momento.
Negrucci
O contrato de Negrucci vai até julho deste ano. Citado por Crespo como opção - tanto como volante quanto defesa -, o jogador não tem tido tanto espaço. É possível que propostas sejam ouvidas também.
Sabino
O São Paulo renovou o contrato do zagueiro até 31 de dezembro de 2026, com o acordo sendo oficializado em setembro de 2024. Ainda com Casares na presidência, uma renovação chegou a ser discutida, mas as conversas pausaram. No último jogo, Sabino foi questionado, mas disse que deixa na mãos dos seus empresários.
- Isso eu deixo na mão do meu empresário, ele que está à frente, sempre esteve, deixo com ele - disse.
