O São Paulo confirmou a contratação em definitivo de dois atletas que estavam emprestados ao clube. O lateral esquerdo Enzo Díaz e o atacante Gonzalo Tapia assinaram com o Tricolor e ficam na equipe para as próximas temporadas. Nos dois casos, a equipe definiu a compra de 60% dos direitos econômicos dos atletas em negociação com o River Plate, onde atuavam os jogadores.

Enzo Díaz chegou ao São Paulo no começo da temporada emprestado pelo time argentino. O lateral esquerdo de 30 anos havia assinado contrato até o final de 2025 e a compra em definitivo estende o vínculo até dezembro de 2028.

No caso de Tapia, o chileno ainda tinha contrato de empréstimo com o Tricolor até junho de 2026, mas o São Paulo antecipou a opção de compra e contará em definitivo com o jogador após o acerto com o River. O meia-atacante de 23 anos chegou na capital paulista em julho deste ano, na segunda janela de transferências e agora assina até o fim de 2029. O São Paulo ainda adicionou uma cláusula de compra de mais 20% do jogador que pode ser acionada até 30 de junho de 2027.

Segundo o São Paulo, a compra dos direitos econômicos dos dois atletas nesta negociação é equivalente ao valor de venda do meia Giuliano Galoppo, que estava emprestado ao River Plate e o Tricolor acertou a transferência em definitivo. Neste caso, o tricolor paulista manteve 50% dos direitos e negociou a outra metade. A futura compra do valor de Tapia, caso aconteça, não está contabilizada neste cálculo.

Diante de uma temporada em que o elenco foi comprometido com uma série de lesões, Díaz e Tapia tiveram destaque na equipe comandada por Hernán Crespo pela sequência de partidas jogadas. O lateral disputou 54 das 66 partidas na temporada do Tricolor, distribuiu sete assistências e marcou um gol. Foi terceiro que mais jogou no time, ao lado de Alisson, e atrás de Luciano e Rafael. Tapia chegou apenas para o segundo semestre, mas entrou em campo 21 vezes. O chileno marcou cinco gols desde então.

Contratações do São Paulo para 2026

As transferências em definitivo de Enzo Díaz e Gonzalo Tapia aumentam para quatro o número de contratações do São Paulo para 2026. Diante de um cenário de reformulação com dez saídas confirmadas nesta virada de temporada, os "reforços caseiros" se tornam importantes para manter a base do elenco de Crespo.

Além do argentino e do chileno, o São Paulo tem acerto com o meia Danielzinho, um dos destaques do Mirassol neste ano, e tem encaminhada a contratação do goleiro Carlos Coronel, que atuava na MLS, liga norte-americana, e chega de graça no Tricolor.