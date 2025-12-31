São Paulo e Porto chegam a acordo para estender empréstimo de lateral

O Porto chegou a um acordo com o São Paulo para estender o contrato de empréstimo do lateral Moreira, formado na base do tricolor paulista e negociado com o clube de Portugal desde janeiro deste ano. Os clubes já mantinham conversas sobre uma possível renovação do vínculo, que iria até este 31 de dezembro. Agora, o jogador de 21 anos ficará mais seis meses no clube português.

Em janeiro, o Porto acertou a contratação de Moreira para integrar a equipe B do clube, formada por atletas jovens contratados ou das divisões de base. Lá, disputou 12 jogos e marcou um gol. Apesar do bom começo, o lateral não conseguiu ter sequência de jogos por uma lesão na coxa, que o deixou de fora dos gramados desde agosto.

Até então, disputou apenas uma partida com o elenco profissional, pouco antes da lesão, no dia 27 de julho, em um amistoso contra o Twente, da Holanda, durante a preparação para a atual temporada. Na ocasião, atuou por quase dez minutos em campo na vitória por 1 a 0.

O clube português entende que há espaço para evolução de Moreira dentro da equipe B, o que pode levá-lo de vez ao time principal do Porto. Por isso, a extensão foi assinada até o fim da atual temporada europeia, que coincide com a parada para a Copa do Mundo de 2026, que durará mais de um mês.

Além disso, um possível retorno do atleta para o São Paulo neste momento não garantiria espaço na equipe de Crespo, o que permitiu o Tricolor aceitar a extensão do vínculo. Atualmente, o clube conta com o português Cédric Soares e o jovem Maik, também formado nas categorias de base de Cotia. O outro nome do setor, Maílton, foi negociado por empréstimo com o Fortaleza e deixou o time após seis meses da sua chegada.

Na atual temporada, o Porto disputa a Liga Portugal, onde lidera com 46 pontos e tem cinco de vantagem em cima do atual campeão Sporting, e a Liga Europa, onde se mantém dentro da zona de classificação para o mata-mata, na oitava colocação. Na Taça de Portugal, enfrentará o rival Benfica em jogo das quartas de final do torneio.

São Paulo ainda tenta contratar para a lateral

O São Paulo, entretanto, ainda busca um nome para fortalecer o setor no elenco. Lucas Ramon, do Mirassol, é o alvo do Tricolor. O clube mantém conversas com a equipe do interior paulista, mas não há uma previsão de definição dos acordo, que tende a terminar com um desfecho positivo para o tricolor paulista.

O lateral direito tem contrato até abril e já pode assinar um pré-contrato, o que permitiria que chegasse de graça no Morumbi. Por enquanto, segue integrado e treinando com o elenco do Mirassol durante a reapresentação do plantel para a disputa da pré-temporada.