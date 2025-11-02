menu hamburguer
Vasco x São Paulo: entenda por que Luciano não está jogando

Jogador não foi relacionado pelo Tricolor

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 02/11/2025
20:46
imagem cameraLuciano não viajou com a delegação (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)
Luciano não foi relacionado para a partida entre Vasco e São Paulo, que acontece neste domingo (2), porque está suspenso. O camisa 10 e artilheiro do Tricolor levou seu terceiro cartão amarelo na última rodada, contra o Bahia, e por isso cumpriu suspensão nesta rodada contra o time carioca. A bola rola em São Januário.

O atleta se tornou peça crucial no ataque. Nos últimos dois jogos, estava atuando como dupla de Lucas Moura. Neste domingo (2), Hernán Crespo optou por Gonzalo Tapia no lugar de Luciano, também como dupla do veterano. Além de Luciano, Maik também cumpre suspensão.

Por isso, o reencontro com Fernando Diniz não aconteceu. Inclusive, neste ano, chegaram a surgir hipóteses sobre um possível interesse do Cruzmaltino em cima do camisa 10 - e justamente pela boa relação dos dois.

➡️São Paulo busca romper tabu de 12 anos contra o Vasco

De altos e baixos, a boa relação chegou a passar por alguns "dramas". Em maio de 2024, quando ainda técnico do Fluminense, discutiu com o camisa 10 do São Paulo em jogo que aconteceu no Morumbis.

Na discussão, chegou a dizer que "você acabou para mim" para Luciano. O clima esquentou e acabou em expulsão. Diniz chegou a explicar o que aconteceu entre os dois e o assunto foi visto como resolvido. Inclusive, em todos os encontros, os dois se abraçam.

Luciano-São-Paulo-Libertadores; Atlético-MG
Luciano está suspenso (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Luciano deve retornar na próxima quarta-feira (5), quando o São Paulo encara o Flamengo pela 32ª rodada, em jogo que acontecerá na Vila Belmiro.

Veja a escalação do São Paulo

Sem Luciano, o São Paulo foi a campo contra o Vasco com Rafael; Sabino, Arboleda e Alan Franco; Mailton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Lucas Moura e Gonzalo Tapia.

