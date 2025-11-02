São Paulo define escalação contra o Vasco com mudanças
Tricolor enfrenta o Vasco às 20h30
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Vasco neste domingo (2) em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília) em São Januário.
Hernán Crespo manteve o sistema de três zagueiros, com Sabino, Arboleda e Alan Franco. No meio de campo, Mailton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz foram as escolhas. No ataque, existia uma dúvida maior quanto a escolha de Crespo para a escalação.
Com Luciano suspenso, Lucas Moura será titular ao lado de Gonzalo Tapia. Maílton, por sua vez, será titular na lateral-direita por conta da lesão de Cédric Soares - que sofreu uma fratura no pé -, e a suspensão de Maik.
O Tricolor terá uma nova baixa. Rodriguinho sentiu dores no joelho no treino de sábado (1) e não viajou com o restante do elenco. O time não conta com Luan, Oscar, Wendell, Leandro, Dinenno, Calleri, Ryan Francisco e André Silva, todos no departamento médico.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
O São Paulo chega embalado por uma vitória por 2 a 0 contra o Bahia na última rodada da competição, que aliviou o time de um incômodo jejum. Com os resultados desse domingo (2), o Tricolor caiu para a décima colocação, com 41 pontos. O Corinthians ultrapassou para a nona, com um ponto a mais.
O Vasco atravessa seu melhor momento na temporada. A equipe soma quatro vitórias consecutivas e não sofreu gols nas últimas três, demonstrando solidez defensiva e eficiência coletiva. O jogo também marcará o reencontro do São Paulo com Fernando Diniz.
➡️São Paulo busca romper tabu de 12 anos contra o Vasco
Escalação do São Paulo
O São Paulo está escalado com Rafael; Sabino, Arboleda e Alan Franco; Mailton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Lucas Moura e Gonzalo Tapia
- Matéria
- Mais Notícias