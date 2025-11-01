Vasco x São Paulo: árbitro da partida tem histórico de polêmicas com o Tricolor

Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, será o árbitro de Vasco e São Paulo neste domingo (2), em jogo que acontece pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nome bastante conhecido no universo da arbitragem brasileira, o juiz chegou a polemizar algumas vezes com o Tricolor Paulista.

Em abril deste ano, em um clássico contra o Santos, o juiz não assinalou um suposto pênalti após Brazão derrubar Matheus Alves na área. O jogo terminou em vitória tricolor por 2 a 1, mas com muitas reclamações e protestos por parte da torcida. Na época, a CBF chegou a reconhecer o lance.

- O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O goleiro do Santos atinge a perna do adversário antes de tocar na bola. Do ângulo de visão do árbitro, e considerando que ao final o goleiro mantém a posse da bola, é muito difícil ter a certeza necessária para marcação da penalidade máxima. A falta somente fica clara pelo ângulo da câmera atrás do gol - disse sua comitiva na época.

Mais recentemente, em setembro desse ano, um lance contra o Botafogo também chamou atenção. Na vitória por 1 a 0 contra o time carioca, a torcida do São Paulo reclamou da não marcação de uma falta após um pisão na barriga de Sabino.

Árbitro protagonizou algumas polêmicas com o São Paulo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Luciano protagonizou fala sobre árbitro

Luciano deu uma fala polêmica sobre o árbitro no passado. Em 2023, chegou a ironizar as escolhas de Wilton Pereira Sampaio após a derrota por 2 a 1 para o Corinthians, nesta terça-feira (25), pela semifinal da Copa do Brasil. O jogador recebeu um cartão amarelo após a famosa comemoração com um chute na bandeirinha de escanteio do time alvinegro. A partida aconteceu na Neo Química Arena.

- Estou aqui dando os parabéns para o Wilton Pereira Sampaio. Desde o começo do jogo falou que ia me dar cartão, conseguiu. Aqui no estádio só tem torcida do Corinthians, se eu não puder comemorar um gol… Acho que outro dia aconteceu com o Gabigol, lá na Arena da Baixada, do Athletico-PR. Futebol está perdendo a alegria por causa disso, a gente não pode comemorar um gol, que o juiz vem e dá cartão. Parabéns para o Wilton - disse na época.

Contra o Vasco, Luciano não será relacionado. Após levar o terceiro amarelo na última rodada contra o Bahia, terá que cumprir suspensão.

Veja a escala completa de arbitragem para Vasco x São Paulo

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).