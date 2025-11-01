menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Vasco x São Paulo: árbitro da partida tem histórico de polêmicas com o Tricolor

Árbitro da próxima rodada do São Paulo viveu algumas polêmicas com o elenco

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 01/11/2025
17:40
Wilton Pereira Sampaio em Los Angeles FC x América do México
imagem cameraWilton Pereira Sampaio será o árbitro de Vasco e São Paulo pelo Brasileirão (Foto: Luke Hales/ North America / Getty Images via AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, será o árbitro de Vasco e São Paulo neste domingo (2), em jogo que acontece pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nome bastante conhecido no universo da arbitragem brasileira, o juiz chegou a polemizar algumas vezes com o Tricolor Paulista.

continua após a publicidade

Em abril deste ano, em um clássico contra o Santos, o juiz não assinalou um suposto pênalti após Brazão derrubar Matheus Alves na área. O jogo terminou em vitória tricolor por 2 a 1, mas com muitas reclamações e protestos por parte da torcida. Na época, a CBF chegou a reconhecer o lance.

Flamengo Palmeiras
Flamengo Palmeiras
botafogo final libertadores
flamengo final libertadores
palmeiras final Libertadores
palmeiras final libertadores
são paulo final libertadores
internacional final libertadores

Flamengo e Palmeiras são os finalistas da Libertadores de 2025

Foto: Gilvan de Souza/CRF

  • Miniatura da imagem: Flamengo Palmeiras
  • Miniatura da imagem: botafogo final libertadores
  • Miniatura da imagem: flamengo final libertadores
  • Miniatura da imagem: palmeiras final Libertadores
  • Miniatura da imagem: palmeiras final libertadores
  • Miniatura da imagem: são paulo final libertadores
  • Miniatura da imagem: internacional final libertadores

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O goleiro do Santos atinge a perna do adversário antes de tocar na bola. Do ângulo de visão do árbitro, e considerando que ao final o goleiro mantém a posse da bola, é muito difícil ter a certeza necessária para marcação da penalidade máxima. A falta somente fica clara pelo ângulo da câmera atrás do gol - disse sua comitiva na época.

continua após a publicidade

Mais recentemente, em setembro desse ano, um lance contra o Botafogo também chamou atenção. Na vitória por 1 a 0 contra o time carioca, a torcida do São Paulo reclamou da não marcação de uma falta após um pisão na barriga de Sabino.

➡️São Paulo mantém preços para jogo contra o Flamengo na Vila Belmiro; veja valores

Wilton Pereira Sampaio - Palmeiras x Flamengo - Supercopa
Árbitro protagonizou algumas polêmicas com o São Paulo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Luciano protagonizou fala sobre árbitro

Luciano deu uma fala polêmica sobre o árbitro no passado. Em 2023, chegou a ironizar as escolhas de Wilton Pereira Sampaio após a derrota por 2 a 1 para o Corinthians, nesta terça-feira (25), pela semifinal da Copa do Brasil. O jogador recebeu um cartão amarelo após a famosa comemoração com um chute na bandeirinha de escanteio do time alvinegro. A partida aconteceu na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

- Estou aqui dando os parabéns para o Wilton Pereira Sampaio. Desde o começo do jogo falou que ia me dar cartão, conseguiu. Aqui no estádio só tem torcida do Corinthians, se eu não puder comemorar um gol… Acho que outro dia aconteceu com o Gabigol, lá na Arena da Baixada, do Athletico-PR. Futebol está perdendo a alegria por causa disso, a gente não pode comemorar um gol, que o juiz vem e dá cartão. Parabéns para o Wilton - disse na época.

Contra o Vasco, Luciano não será relacionado. Após levar o terceiro amarelo na última rodada contra o Bahia, terá que cumprir suspensão.

Veja a escala completa de arbitragem para Vasco x São Paulo

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias