São Paulo mantém preços para jogo contra o Flamengo na Vila Belmiro; veja valores

O São Paulo anunciou a venda e preços dos ingressos para o jogo contra o Flamengo que acontece nesta quarta-feira, dia 5 de novembro, na Vila Belmiro. A partida será às 21h30 (de Brasília) pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no estádio do Santos porque o Morumbis está impossibilitado de receber jogos até o final do ano por conta da agenda de shows.

A venda para o público geral irá começar a partir do dia 2 de novembro, às 10h (de Brasília), somente online, pela plataforma spfcticket.net.

Porém, mesmo com o jogo sendo longe da capital paulista, o São Paulo manteve a mesma média de valor dos ingressos que acontecem no Morumbis. O mais barato, na Arquibancada Cosme Damião, será R$ 90 (inteira). O setor mais caro, Cadeira Especial Dom Pedro, custará R$ 150 (a inteira).

Quanto aos ingressos destinados para a torcida do Flamengo, a venda será feita diretamente com o clube carioca. O setor terá capacidade para 400 pessoas.

São Paulo e Flamengo se enfrentarão na Vila Belmiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja os valores dos ingressos do São Paulo para o jogo contra o Flamengo

Arquibancada Cosme Damião - R$90/ R$45

Arquibancada José de Alencar - R$90/ R$45

Cadeira Térrea Dom Pedro - R$110/ R$55

Cadeira Especial Dom Pedro - R$150/ R$75

Cadeira Social Dom Pedro - R$135/ R$67,50

Cadeira Social Princesa Isabel - R$135/ R$67,50

São Paulo projeta quase um terço da bilheteria de 2025 com shows

Ao todo, quatro jogos serão mandados na Vila Belmiro. O São Paulo entende que o valor que será arrecado com os shows que acontecerá no estádio irão compensar os valores. O Lance! apurou que o Tricolor espera arrecadar cerca de R$ 20 milhões, falando em valores líquidos.

