menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo e Crespo tomam atitude para o uso da base em 2026

Tricolor mira uso da base para a temporada 2026

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 01/11/2025
15:57
Atualizado há 9 minutos
Hernán Crespo Mirassol São Paulo
imagem cameraDiretoria do São Paulo começou a pensar em planejamento para 2026 (Créditos: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na primeira reunião de planejamento para a temporada 2026, a diretoria do São Paulo e Hernán Crespo começaram a debater alguns assuntos que são vistos como essenciais para o próximo ano. Um deles diz respeito ao uso da base.

continua após a publicidade

Um dos interesses do Tricolor é subir seis jogadores revelados em Cotia para o profissional após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição costuma acontecer logo no início de janeiro. Nomes ainda não são definidos, mas alguns atletas entram no radar, como Paulinho e Nícolas - que já começaram a treinar entre os profissionais e foram relacionados para alguns jogos.

Neste ano, o Tricolor foi campeão da competição e revelou algumas joias, como Ryan Francisco, Henrique Carmo, Lucas Ferreira e Matheus Alves - os três últimos negociados para o exterior.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A ideia é suprir eventuais lacunas do time, além de rejuvenescer e dar mais intensidade ao elenco. Isso deve ser aplicado na busca por reforços também.

➡️São Paulo mantém preços para jogo contra o Flamengo na Vila Belmiro; veja valores

São Paulo mira reforços mais jovens

Na mesma reunião, de quarta-feira (29), o São Paulo também discutiu o perfil para contratações visando o próximo ano.

O Lance! antecipou que nomes não entraram em questão ainda, mas existe uma noção que o Tricolor vai priorizar jogadores jovens e que estejam dentro da realidade financeira do clube. Quanto aos dirigentes, participaram o presidente Julio Casares, Márcio Carlomagno, Carlos Belmonte, Nelson, Rui Costa, Chapecó e Muricy Ramalho.

continua após a publicidade

Mais reuniões do gênero devem acontecer. De olho ainda nos resultados desse ano, com foco em entrar no G6 e se classificar para a Copa Libertadores, os próximos acontecimentos da temporada irão influenciar o ano que vem também.

As competições de 2026 começam no dia 11 de janeiro. A janela, por sua vez, deve abrir entre 5 de janeiro e 3 de março. Ou seja, as movimentações devem começar em breve.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias