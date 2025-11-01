São Paulo e Crespo tomam atitude para o uso da base em 2026

Na primeira reunião de planejamento para a temporada 2026, a diretoria do São Paulo e Hernán Crespo começaram a debater alguns assuntos que são vistos como essenciais para o próximo ano. Um deles diz respeito ao uso da base.

Um dos interesses do Tricolor é subir seis jogadores revelados em Cotia para o profissional após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição costuma acontecer logo no início de janeiro. Nomes ainda não são definidos, mas alguns atletas entram no radar, como Paulinho e Nícolas - que já começaram a treinar entre os profissionais e foram relacionados para alguns jogos.

Neste ano, o Tricolor foi campeão da competição e revelou algumas joias, como Ryan Francisco, Henrique Carmo, Lucas Ferreira e Matheus Alves - os três últimos negociados para o exterior.

A ideia é suprir eventuais lacunas do time, além de rejuvenescer e dar mais intensidade ao elenco. Isso deve ser aplicado na busca por reforços também.

São Paulo mira reforços mais jovens

Na mesma reunião, de quarta-feira (29), o São Paulo também discutiu o perfil para contratações visando o próximo ano.

O Lance! antecipou que nomes não entraram em questão ainda, mas existe uma noção que o Tricolor vai priorizar jogadores jovens e que estejam dentro da realidade financeira do clube. Quanto aos dirigentes, participaram o presidente Julio Casares, Márcio Carlomagno, Carlos Belmonte, Nelson, Rui Costa, Chapecó e Muricy Ramalho.

Mais reuniões do gênero devem acontecer. De olho ainda nos resultados desse ano, com foco em entrar no G6 e se classificar para a Copa Libertadores, os próximos acontecimentos da temporada irão influenciar o ano que vem também.

As competições de 2026 começam no dia 11 de janeiro. A janela, por sua vez, deve abrir entre 5 de janeiro e 3 de março. Ou seja, as movimentações devem começar em breve.