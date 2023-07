SOUZA CAVEIRÃO E O "CHORÔRÔ"

Os torcedores do Botafogo ficaram indignados com a arbitragem da final da Taça Guanabara de 2008, quando a equipe foi derrotada pelo Flamengo por 2 a 1. Após o término da partida, o técnico Cuca se reuniu com os jogadores para manifestar à imprensa o descontentamento com os juízes. Uma semana depois, o Rubro-Negro enfrentou o Cienciano, do Peru, pela Libertadores. Na celebração do gol que abriu o placar para a equipe brasileira, o atacante Souza "Caveirão" fez um gesto de "chororô", ironizando as reclamações alvinegras. Nos últimos anos, a comemoração foi repetida por atletas como Hernane Brocador, Vinícius Júnior e Gabigol no Clássico da Rivalidade.