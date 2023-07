O São Paulo saiu atrás na luta por uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Na terça-feira (25), a equipe acabou derrotada pelo rival Corinthians por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal, em Itaquera, quando precisará reverter a vantagem por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão da vaga à decisão do principal mata-mata nacional aos pênaltis. Após a partida, o técnico Dorival Júnior mostrou confiança no apoio da torcida no Morumbi lotado para o jogo de volta, no próximo dia 16 de agosto. Confira!