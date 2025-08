Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 02/08/2025

O São Paulo tem sua agenda definida para este sábado, dia 2 de agosto. Na parte da tarde, o Tricolor viaja em voo fretado para o Rio Grande do Sul.

Agenda

O time volta a treinar às 10h (de Brasília), no SuperCT. Na parte da tarde, o Tricolor Paulista embarca para Porto Alegre no começo da tarde, em voo fretado da Sideral. A equipe irá se concentrar na parte da noite.

Rafael viaja na parte da tarde (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Cotia

As categorias de base do São Paulo entram em campo neste sábado (2), no CFA Laudo Natel, em Cotia, por mais uma rodada do Campeonato Paulista. O time Sub-15 será o primeiro a jogar, às 9h, diante do Rio Branco. Em seguida, às 11h, é a vez do Sub-17 encarar o Guarani. As duas partidas terão entrada franca e transmissão ao vivo pela SPFC Play.

Futebol feminino

O time feminino volta a campo pelo Campeonato Paulista Feminino neste sábado, às 11h, fora de casa, contra o Taubaté. A equipe ocupa atualmente a 4ª colocação na tabela e busca mais uma vitória para seguir firme na briga pela liderança.

Pelas categorias de base, também existem compromissos. o Sub-15 enfrenta o Sfera, às 16h, no Complexo Social do clube. O Sub-17 também joga neste sábado, iria encarar o Avaí Kindermann pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro, às 19h, no Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).

