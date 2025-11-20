Tapia destaca qualidade individual do Corinthians, mas afirma: 'Não foram superiores'
Atacante comenta a atuação do São Paulo na Neo Química Arena
O atacante Gonzalo Tapia, do São Paulo, lamentou o belo gol marcado por Memphis Depay na derrota por 3 a 1 diante do Corinthians nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.
Segundo o atacante chileno, o Tricolor, que fez um primeiro tempo abaixo do esperado, voltou mais organizado para a segunda etapa e chegou ao empate, com o próprio Tapia balançando as redes de cabeça. No entanto, aos 38 minutos, Memphis Depay, que retornava da seleção da Holanda, marcou um golaço.
— No segundo tempo mudamos nossa postura, começamos bem, tivemos chance de virar e depois, por uma qualidade individual… mas eles não estavam sendo superiores a nós. Uma jogada de um atleta deles mudou um pouco a partida emocionalmente, mas foi isso. Fomos melhores na segunda etapa e, depois daquele gol, claro, ficamos muito abalados emocionalmente — disse Tapia após o jogo, em entrevista à Record.
Como foi o jogo?
Os comandados de Dorival Júnior tiveram as primeiras finalizações do Majestoso. Matheus Bidu, em arremate de fora da área, e Gustavo Henrique, em cabeçada após cobrança de escanteio, quase tiraram o zero do placar.
O São Paulo, com uma equipe muito modificada, mostrou dificuldades de criação, e pouco frequentou o campo de ataque. Com mais ímpeto ofensivo, o clube alvinegro flertou tanto com o gol, que acabou encontrando um caminho.
Após cobrança de escanteio, Breno Bidon sofreu um tranco de Ferreira nas costas e desabou na grande área. Anderson Daronco foi chamado ao VAR para revisar o lance e assinou pênalti. Yuri Alberto foi escolhido para bater, deslocou Rafael na finalização e abriu o placar para o Corinthians aos 30 minutos.
Crespo promoveu a entrada de Tapia no lugar de Patryck na volta do intervalo. O atacante chileno melhorou o time do São Paulo. Dominante nos primeiros minutos da segunda etapa, o Tricolor chegou ao empate aos oito minutos. Após cobrança de escanteio, o chileno subiu mais que a defesa do Corinthians e igualou o placar de cabeça.
O Corinthians sentiu o empate e passou a colecionar erros de passe. Dorival Júnior optou pelas entradas de Memphis e Vitinho, nos lugares de Gui Negão e Carrillo. A partida ficou 'morna', com poucas oportunidades de ambos os lados.
Quando o jogo parecia encaminhado para o empate, brilhou a estrela de Memphis. Aos 38 minutos, o holandês, em um lance inspirado, aplicou uma caneta em Sabino dentro da área, e finalizou sem chances para Rafael.
A Fiel ainda estava em êxtase quando Yuri Alberto liquidou a fatura. O atacante aproveitou rebote de um chute na trave de Vitinho, finalizou no cantou e marcou o terceiro gol do Timão.
O que vem por aí?
As equipes voltam a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo final de semana. No domingo (23), o São Paulo encara o Juventude, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. Mais tarde, às 20h30 (de Brasília), o Timão enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, em uma 'prévia' da semifinal da Copa do Brasil.
