05/11/2024

Em meio a um clima tenso com a torcida do Bahia, o técnico Rogério Ceni recebe o São Paulo na noite desta terça-feira (5) para tentar recolocar o tricolor baiano na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Nas arquibancadas, a torcida mandante se mantém desconfiada com o trabalho do treinador e a relação ficou ainda mais abalada após um grupo de torcedores do Bahia ameaçar Ceni. A atitude gerou revolta por parte dos são-paulinos, que reagiu em defesa do ídolo.

Vídeos e fotos mostram que um boneco de pano com o rosto de Rogério Ceni foi arrastado pelas ruas próximas à Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, e pendurado em viaduto próximo ao estádio. Além do boneco, uma faixa foi estendida com ofensas ao treinador e ao elenco do Bahia.

Nas redes sociais, torcedores do São Paulo defenderam o ex-goleiro do clube. Entre as publicações, internautas afirmaram que a torcida do Bahia exagerou na reação contra o técnico e pediram respeito ao treinador.

"A bola vai punir quem destratar Rogério Ceni", diz uma das publicações. "Obrigação moral vencerem hoje, imperdoável fazerem isso com o Rogério. Temos que jogar por nós e por ele", comenta outro perfil.

Em nota oficial, o Bahia se manfestou repudiando a atitude dos grupo de torcedores e classificou o ato como "inaceitável". No texto, a equipe ainda cita que funcionários do clube sofreram ataques através das redes sociais. O clube abriu contato com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia para auxiliar na identificação e punição dos autores.

Boneco de pano com rosto de Rogério Ceni é pendurado em viaduto próximo à Fonte Nova, em Salvador. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Para a partida de logo mais está prevista uma campanha chamada "Cadeiras Vazias", que visa alertar os torcedores sobre diversas formas de violência que afastam torcedores dos estádios. Na ação, cadeiras da Fonte Nova ficaram propositalmente desocupadas.

O duelo de tricolores pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcado para às 21h30. O São Paulo ocupa a 6ª posição com 51 pontos, enquanto o Bahia vem logo atrás com 46. No primeiro turno, a partida no MorumBis terminu melhor para os donos da casa, que aplicaram 3 a 1 no tricolor baiano.