Jogo do São Paulo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O São Paulo visita o Bahia pelo Brasileirão (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o São Paulo encara o Bahia por partida da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Tricolor do Morumbi saiu vitorioso com um placar de 3 a 1. A partida terá início a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, com transmissão da Globo e do serviço de Pay-per-view do Premiere.

O Tricolor viaja até Salvador para enfrentar o Bahia; veja as informações do jogo de hoje (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O São Paulo chega para o jogo de hoje após ter empatado seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro com o Criciúma, pelo placar de 1 a 1. A equipe paulista é a atual sexta colocada da competição, com 51 pontos comados até o momento. Nas últimas cinco rodadas do Brasileirão, o Tricolor tem duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Já o Bahia vem para esta partida após perder seu último jogo pela Série A do Brasileirão contra o Vasco, pelo placar de 3 a 2. A equipe vem apresentando um retrospecto mais instável, com três derrotas, um empate e uma vitória nos seus últimos cinco jogos pelo campeonato, o que a faz ocupar a sétima posição, com 46 pontos.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Bahia x São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia x São Paulo

Brasileirão Série A - 32ª rodada

🗓️ Data e horário: terça-feira, 05 de novembro, 21h30

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

⚽Escalações prováveis de Bahia e São Paulo

Bahia

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; De Pena e Everaldo - Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques: Thaciano (Suspenso); Biel e Rezende (Ainda em fase de recuperação no departamento médico).

São Paulo

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Marcos Antônio (Bobadilla); Lucas, Luciano e Ferreira (Erick); Calleri - Técnico: Luís Zubeldía.

Desfalques: Michel Araújo, Wellington e Pablo Maia (Lesionados).