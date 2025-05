Torcida do São Paulo recepciona time com show pirotécnico; veja vídeo

A torcida do São Paulo fez uma grande festa na chegada do time ao estádio do MorumBIS, antes do jogo contra o Libertad nesta quarta-feira, 14 de maio. O time entra em campo às 21h30 (de Brasília) e pode carimbar sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

Para isso, basta um empate. Se vencer, além da classificação, garante o primeiro lugar do grupo. A festa contou com presença da bateria, sinalizadores, fumaças e muitos fogos de artifício. Em competições da Conmebol, existem algumas restrições quanto ao uso de sinalizadores. É preciso respeitar um perímetro de 100 metros do estádio. Do contrário, o clube é multado.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O time informou, por sua vez, que este limite foi respeitado pela torcida. Ao que tudo indica, mais de 48 mil ingressos foram vendidos. Inclusive, alguns setores foram esgotados pela torcida tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Escalação do São Paulo: com novidade, time é definido para enfrentar o Libertad

Torcida faz festa de recepção para antes de jogo na Copa Libertadores (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O Tricolor é líder do grupo D, com nove pontos. O Libertad chega na vice-liderança, com sete pontos.