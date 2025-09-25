Torcida do São Paulo fará recepção histórica antes de decisão na Libertadores

A torcida do São Paulo prepara mais uma recepção histórica para a decisão contra a LDU, na volta das quartas de final da Copa Libertadores. A recepção, no caso, corresponde à espera dos torcedores pela chegada do ônibus que traz a delegação tricolor. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), mas o Lance! apurou que a concentração deve começar por volta das 15h.

Entre torcedores e organizadas, responsáveis pela logística da festa, a promessa é de “a maior recepção da história do São Paulo”. No momento, a partida é tratada internamente como o principal jogo do ano.

A Independente, maior organizada do clube, coordena as ações desde a quarta-feira, véspera do jogo. No Morumbis, a torcida expôs uma faixa escrita “Em busca da quarta Copa”. Ao todo, três brasileiros estão nas quartas da Libertadores: Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Se algum erguer a taça, será o primeiro tetracampeão da competição.

A expectativa para o jogo desta quinta-feira é de quase 60 mil torcedores. O Tricolor foi derrotado no jogo de ida por 2 a 0.

Morumbis está sendo organizado para torcida do São Paulo (Foto: Instagram/ baby_tti_oficial)

Perímetro da Conmebol

Assim como nos jogos anteriores, a festa da torcida são-paulina será organizada conforme a definição de perímetros da Conmebol.

A entidade estabelece que, até 100 metros no entorno, o local ainda é considerado espaço de jogo. Nesse raio, não é permitido o uso de sinalizadores ou fogos de artifício, sob risco de punições ao clube, como portões fechados e multas, dependendo do ocorrido. Por isso, a concentração costuma começar para além desse limite. Nos arredores do Morumbis, a tendência é que se mantenha próxima à Avenida Giovanni Gronchi.

(Foto: Izabella Giannola / Lance!)

A torcida deve permanecer atrás do cerco. Na área interna, costumam ficar líderes das organizadas (autorizados), imprensa, membros do São Paulo e a Polícia Militar.

Sistema de segurança para torcida visitante

A Conmebol determina em regulamento que uma área segura deve ser reservada à torcida visitante. Com segurança reforçada, os torcedores da LDU devem chegar escoltados. Quanto ao ônibus da equipe equatoriana, a tendência é que venha descaracterizado e não atravesse a recepção destinada ao São Paulo.

Morumbis: como chegar

O Morumbi está situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Veja as principais opções de transporte para chegar ao estádio:

Metrô

A estação mais próxima é a São Paulo-Morumbi (Linha 4-Amarela), localizada a aproximadamente 1,4 km do estádio, o que equivale a uma caminhada de 15 a 20 minutos. Essa é uma das formas mais práticas de chegar ao Morumbi.

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem a região, como as que passam pela Avenida Giovanni Gronchi e pela Avenida Jorge João Saad, com paradas próximas ao estádio.

Carro

Para quem vai de carro, o estádio oferece poucas opções de estacionamento ao redor, então recomenda-se chegar cedo. Estacionamentos privados na Avenida Jorge João Saad e na Avenida Giovanni Gronchi são boas alternativas.

Táxi e aplicativos

Outra boa opção para evitar o trânsito e problemas com estacionamento. Há diversos pontos de táxi próximos às entradas principais.