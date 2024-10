Morumbi: como chegar e onde é cada portão

O Morumbi, o maior estádio particular do Brasil, é a casa do São Paulo FC. Saiba como chegar e onde estão localizados os portões de entrada. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







31/10/2024

O Estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Morumbi, é o maior estádio particular do Brasil e recebe eventos importantes, desde jogos do São Paulo FC até grandes shows e eventos culturais. Inaugurado em 1960, o Morumbi está localizado em um dos bairros mais tradicionais de São Paulo e é o coração de grandes momentos do futebol brasileiro. Se você está indo ao estádio para assistir a uma partida ou participar de um show, saber como chegar e onde ficam os portões de entrada é fundamental para garantir uma entrada tranquila.

Como chegar ao Morumbi

O Morumbi está situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Veja as principais opções de transporte para chegar ao estádio:

Metrô

A estação mais próxima é a São Paulo-Morumbi (Linha 4-Amarela), localizada a aproximadamente 1,4 km do estádio, o que equivale a uma caminhada de 15 a 20 minutos. Essa é uma das formas mais práticas de chegar ao Morumbi.

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem a região, como as que passam pela Avenida Giovanni Gronchi e pela Avenida Jorge João Saad, com paradas próximas ao estádio.

Carro

Para quem vai de carro, o estádio oferece poucas opções de estacionamento ao redor, então recomenda-se chegar cedo. Estacionamentos privados na Avenida Jorge João Saad e na Avenida Giovanni Gronchi são boas alternativas.

Táxi e aplicativos

Outra boa opção para evitar o trânsito e problemas com estacionamento. Há diversos pontos de táxi próximos às entradas principais.

Como chegar e onde ficam os portões do Morumbi

O Morumbi possui diferentes portões, organizados por setor e anel, para facilitar o fluxo dos torcedores. Abaixo está a lista dos principais portões e seus respectivos endereços:

Arquibancada Sul e Arquibancada Bitso Leste

Portão 06 (Anel Superior) - Endereço: Avenida Jules Rimet, 329

Arquibancada Norte e Oeste

Portão 15 (Anel Superior) - Endereço: Avenida Giovanni Gronchi, nº 18.531

Morumbi Premium, Cadeira Especial Leste e Cadeira Superior Sul

Portão 05 (Anel Intermediário) - Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1

Cadeira Especial Oeste e Cadeira Superior Norte

Portão 16 (Anel Intermediário) - Endereço: Avenida Giovanni Gronchi, nº 18.531

Cadeira Térrea Bitso Leste

Portão 02 e Portão 04 (Térreo) - Endereço: Avenida Jules Rimet, 329

Cadeira Térrea Bitso Oeste

Portão 18 (Térreo) - Endereço: Avenida Giovanni Gronchi, nº 18.531

PCD (Acesso para Pessoas com Deficiência)

Portão 17 (Térreo) - Endereço: Avenida Giovanni Gronchi, nº 18.531

Facilite o acesso na chegada ao Morumbi