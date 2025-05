O São Paulo divulgou uma nota atualizada sobre o estado de saúde dos torcedores que se envolveram em um acidente no Morumbis perto do fim da partida contra o Libertad, nesta quarta-feira (14). Um pedaço da estrutura de uma placa caiu no anel inferior do estádio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O acidente ocorreu após a queda de uma estrutura, provocada por torcedores que batiam em uma placa durante o jogo. Após o gol de Lucca, as agressões à estrutura se intensificaram, e ela acabou cedendo. Entre os feridos estão um homem de 49 anos, que sofreu um corte na cabeça, e seu filho, de 17, que teve escoriações leves.

Segundo o clube paulista, os torcedores foram encaminhados inicialmente ao Hospital Campo Limpo, conscientes, e depois transferidos para o Hospital Albert Einstein, onde passarão por exames e receberão atendimento médico adicional.

continua após a publicidade

- O São Paulo informa que os torcedores atingidos por uma placa na noite desta quarta-feira (14), no Morumbis, foram liberados para transferência para o Hospital Albert Einstein, onde seguirão o processo de recuperação e passarão por mais exames e cuidados necessários. O São Paulo segue oferecendo suporte, e na torcida por uma pronta recuperação - disse o São Paulo.

São Paulo empatou contra o Libertad (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como foi a partida do São Paulo?

O São Paulo começou dominando a partida. Nos primeiros 15 minutos, a maior parte das ações se concentrava na área do Libertad. Neste intervalo de tempo, Ferreirinha teve uma boa chance, mas parou na defesa do goleiro Moringo.

continua após a publicidade

O clima esquentou minutos depois. Após cometer uma falta dura com um carrinho em cima de Marcelo Fernández, Alisson foi expulso. Aos 17 minutos, o juiz nem chegou a chamar o VAR. A decisão gerou uma forte reação na torcida presente - que se dividiu entre ofensas à arbitragem e gritar o nome do volante.

A expulsão de Alisson mudou o ritmo da partida. Aos 27 minutos, o Libertad passou a levar mais perigo e quase abriu o placar. Sanabria venceu a marcação e finalizou com perigo, vendo a bola passar muito perto da trave.

O primeiro tempo terminou sem lances de destaque. A partida ficou truncada, com poucas oportunidades e nenhum susto significativo para os dois lados.

➡️ Libertadores: confira o simulador de resultados do Lance!

A volta do intervalo contou com uma postura diferente do São Paulo. Com três minutos, Ferreirinha chegou a assustar com uma jogada individual, mas a bola parou fora.

Por volta dos 20 minutos do segundo tempo, Zubeldía promoveu algumas substituições, como as entradas de Pablo Maia e Ferraresi. As mudanças deixaram a equipe mais recuada e foram motivadas, principalmente, pelo desgaste dos atletas.

Pouco tempo depois, o time viu uma baita chance ser desperdiçada por Alan Franco. Na sequência, o Libertad revidou, mas desta vez com sucesso. Aguilar aproveitou uma cobrança de falta e tocou direto para as redes, abrindo vantagem para o time paraguaio.

Na tentativa de, ao menos, empatar, o Tricolor apostou em contra-ataques. Apesar das investidas, o time falhou nas finalizações, desperdiçando as chances no último toque.

O São Paulo se salvou no final. Aos 44 minutos, o gol veio de Cotia. Lucca, que fazia sua estreia no profissional, foi o nome do gol que classificou o Tricolor para as oitavas de final da Libertadores.