São Paulo garante premiação milionária com classificação na Libertadores

A classificação do São Paulo para as oitavas de final da Copa Libertadores garantiu ao clube uma premiação milionária.

Pelas regras da Conmebol, cada partida disputada fora de casa rende US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,8 milhões) ao time visitante. Além disso, vitórias na fase de grupos asseguram um bônus de US$ 330 mil (aproximadamente R$ 1,9 milhão) por resultado positivo.

Com a vaga nas oitavas, o São Paulo receberá ainda um valor adicional de US$ 3 milhões, o equivalente a cerca de R$ 17,2 milhões.

Com quatro vitórias e a classificação antecipada para as oitavas de final, além dos três jogos como visitante, o São Paulo já garantiu cerca de R$ 45 milhões em premiações na Copa Libertadores. O Tricolor ainda enfrenta o Alianza Lima e o Talleres na fase de grupos — ambos os jogos no MorumBIS — e, portanto, tem a possibilidade de aumentar ainda mais este valor.

Lucca foi autor do gol que trouxe o empate para o São Paulo contra o Libertad (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Impacto na meta orçamentária

A classificação para as oitavas de final era tratada como uma obrigação pelo clube desde o começo. De acordo com as metas esportivas estabelecidas no planejamento do time em 2025, o São Paulo tem que chegar, no mínimo, até as quartas de final da competição.

O aumento na arrecadação com vitórias e classificação é importante para amenizar a situação de dívida do Tricolor. O clube encerrou a temporada com uma dívida de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit. Em relação ao balanço orçamentário de 2023, o clube apurou um aumento de R$ 301,5 milhões neste quesito.