Torcedores ficam feridos em acidente no MorumBIS; São Paulo se manifesta

Alguns torcedores do São Paulo foram vítimas de um acidente no MorumBIS perto do fim da partida contra o Libertad, nesta quarta-feira (14). No caso, um pedaço da estrutura de uma placa caiu no anel inferior do estádio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Lance! apurou que esta queda foi causada por conta da ação de alguns torcedores que estavam batendo nela durante o jogo. Após o gol de Lucca, estas ações se intensificaram e a estrutura cedeu. O São Paulo informou que, entre os feridos, estão um homem de 49 anos, que sofreu um corte na cabeça, e o seu filho, de 17 anos, que teve escoriações leves.

Os dois foram atendidos imediatamente e deixaram o estádio de ambulância. Foram levados ao hospital Campo Limpo e estavam conscientes.

O São Paulo informou que está prestando assistência e irá investigar, com imagens de câmeras de seguranças, quem foram os torcedores que estavam batendo nestas placas. O clube divulgou uma nota oficial nesta madrugada.

continua após a publicidade

Veja a nota oficial divulgada pelo São Paulo

"O São Paulo Futebol Clube informa que está monitorando e prestando assistência aos torcedores que sofreram ferimentos causados por um incidente na Cadeira Térrea Oeste no MorumBIS, nesta quarta-feira (14), durante a partida contra o Libertad.

Após o gol marcado por Lucca no final da partida, torcedores que estavam na Arquibancada Oeste do estádio comemoraram batendo em uma placa de metal, que acabou cedendo e caindo no anel inferior do estádio. As imagens estão sendo analisadas para a identificação dos responsáveis.

continua após a publicidade

Entre os feridos, estão um homem de 49 anos, que sofreu um corte na cabeça, e o seu filho, de 17 anos, que teve escoriações leves. Após primeiros socorros, ambos foram levados estáveis e conscientes para o Hospital do Campo Limpo, conforme protocolo de atendimento previamente designado para situações como esta. O Clube, no entanto, trabalha para que, se necessário, haja a transferência dos atendimentos em um outro hospital.

O São Paulo seguirá acompanhando o caso e dando suporte para que os torcedores tenham a melhor recuperação possível"