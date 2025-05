Autor de gol do São Paulo e estreante, Lucca exalta relação com Lucas Moura

Lucca foi a grande revelação do São Paulo na quarta-feira (14), no empate com o Libertad por 1 a 1. Autor do gol tricolor, e logo em seu primeiro jogo como profissional, garantiu o resultado que deu a vaga do time para a próxima fase do continental.

Após o jogo, Lucca exaltou o papel de Lucas Moura. Mesmo que esteja enfrentando um quadro de lesões, Lucas sempre é apontado como um dos grandes auxiliadores da base tricolor e dos atletas que começam a serem integrados no profissional.

Ao falar do veterano, o garoto de 17 anos disse que a boa fase dos revelados em Cotia passa muito por ele.

- O Lucas é um cara excepcional, ele trata todo mundo bem, todo mundo igual, dá muita atenção para os jogos, conversa bastante. É por causa do Lucas que eu, o Ferreira, o Alves, o Ryan, tem conseguido ajudar tanto o São Paulo - exaltou.

Lucca exaltou papel de Lucas Moura com os mais jovens (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Lucca também exalta confiança de Zubeldía

Lucca fez sua estreia no profissional nesta quarta. O jogador entrou na mira do treinador há algumas semanas, começando a treinar com os mais velhos e sendo relacionado para os jogos. Nos seus primeiros minutos em campo, chamou atenção.

Após a partida contra o Libertad, Lucca exaltou a confiança dada pelo treinador. De acordo com as suas palavras, Zubeldía tem feito um bom trabalho com os mais jovens.

continua após a publicidade

- Zubeldía falou para eu ir para cima sem medo, ainda mais para um menino de 17 anos, o professor dar essa confiança, essa resposta. Tem a pressão, mas depois do primeiro toque, você esquece tudo - destacou.