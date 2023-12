Desgastado, Rogério acabou demitido pouco tempo depois. Marcos Paulo permaneceu e até recebeu mais oportunidades no início do trabalho de Dorival Júnior. O jogador, no entanto, foi perdendo espaço também com o novo treinador e aos poucos deixou de entrar nas partidas. A "cereja do bolo" foi uma lesão séria no joelho esquerdo, que tirou o atacante do restante da temporada. Mesmo sem a lesão, o jogador não permaneceria no Tricolor para 2024.