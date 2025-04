Zubeldía fala de empate do São Paulo e desconversa sobre discussão entre jogadores

Luis Zubeldía falou sobre o empate do São Paulo com o Botafogo desta quarta-feira (16), no Nilton Santos. O jogo terminou empatado por 2 a 2. O treinador criticou as decisões da arbitragem e evitou falar sobre desentendimento que os jogadores tiveram ainda no gramado.

O treinador disse que não pretende arrumar desculpas sobre o que está acontecendo nos últimos jogos e alegou que está integrando os jogadores mais jovens do elenco, mas destacou que não está feliz com os gols perdidos pelo Tricolor.

- Estamos fazendo o máximo de esforço como grupo. Nunca vou arrumar desculpas para qualquer situação. Acho que quatro empates, esses números… Não são bons. Mas jogamos bem contra Atletico-MG e Botafogo. Estou integrando garotos jovens. Pouco a pouco, apesar das dificuldades, seguimos competindo, seguimos evoluindo. Posso falar que os gols perdidos me deixam incomodado, apesar de termos jogado bem - disse o treinador.

No fim da partida, alguns jogadores se desentenderam. Ao que tudo indica, Alan Franco fez alguma cobrança para Luciano e o camisa 10 não teria curtido o tom, o que gerou uma reação um pouco mais acima. André Silva também se envolveu e tentou conversar com o zagueiro. Zubeldía estava no vestiário no momento, mas evitou falar sobre o assunto.

- Para você, essa é uma pergunta importante? Esse foi o lance mais importante? Vai pensar somente na discussão de dois atletas? Depois do jogo que fizeram, onde poderiam ter saído com a vitória, é natural que se cobrem. Não tenho nada a ver com essa situação desses jogadores. Fale sobre o jogo - disse Zubeldía.

Zubeldía evita falar de confusão com jogadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi o empate do São Paulo?

Botafogo e São Paulo fizeram uma partida bem disputada no Nilton Santos na noite desta quarta-feira (16). Teve gols em profusão, teve gol anulado, confusão de arbitragem... Nenhum dos times saiu satisfeito: com gols de Savarino, Ferreirinha, André Silva e Igor Jesus, o duelo pela 4ª rodada acabou mesmo empatado por 2 a 2.