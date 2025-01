Time pronto! Veja tudo sobre a preparação do São Paulo para o duelo contra o Guarani

O São Paulo encerrou nesta quarta-feira (22) a preparação para a partida contra o Guarani, válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Entretanto, essa será a segunda rodada para o Tricolor, já que teve sua estreia adiada por conta da pré-temporada e só jogou diante do Botafogo-SP na última segunda, em jogo que terminou 0 x 0. O último treino do elenco aconteceu nesta manhã.

O técnico Luis Zubeldía comandou a atividade no CT da Barra Funda, a primeira desde o retorno dos Estados Unidos, e que voltou a reunir o elenco após a divisão para os amistosos da FC Series e o compromisso pelo estadual. A ausência da atividade seguiu sendo Luiz Gustavo, que sofreu uma fratura no pé e está fora pelo próximo mês.

Treino do São Paulo no CT da Barra Funda na manhã desta quarta-feira (22). (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

No campo, o elenco são-paulino omeçou com exercícios de mobilidade e aquecimento orientados pelos preparadores físicos. Na sequência, já com a supervisão da comissão de Luis Zubeldía, os atletas realizaram atividades com fundamentos técnicos e de posse de bola.

A segunda parte da atividade foi voltada para um coletivo tático. O técnico dividiu a equipe em dois times de 11 jogadores cada, em campo reduzido, o que ajudou Zubeldía a definir seu time titular para a partida de quinta. No fim, o grupo ainda passou por sessão de treinos de finalização.

Há uma expectativa sobre uma possível estreia do "quarteto fantástico" idealizado pela torcida tricolor. Com a chegada de Oscar, o time pode ter em campo o cria de Cotia atuando ao lado de Lucas Moura, mais um revelado pelo clube, e a dupla Luciano e Calleri.

Nos dois amitosos pela FC Series, contra Cruzeiro e Flamengo, Zubeldía não testou a formação em campo. No primeiro jogo, Lucas e Luciano atuaram na primeira etapa e Calleri e Oscar na segunda. A partida diante dos rubro-negros teve Luciano no banco, que só entrou no segundo tempo. O camisa 10 sofreu um corte na cabeça e precisou ser substituído, mas a situação não preocupa para o jogo do Paulistão.

A bola rola no MorumBis às 19h30. O São Paulo tem um ponto no Grupo C e ocupa, por enquanto, a segunda posição. O Guarani já jogou duas partidas e é o líder do Grupo B com quatro pontos, empatado com o Santos.