Após recusa, votação do balanço do São Paulo é cancelada; entenda

O balanço do São Paulo teve sua votação cancelada após recusa por parte do Conselho Deliberativo. O Lance! confirmou que a votação terminou às 17h (de Brasília), com 194 votos a 34, além de quatro abstenções. Porém, um erro fez com que fosse cancelada e remarcada. Agora, o resultado chegará somente na noite de sexta.

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Após o encerramento do procedimento, foi identificado um erro operacional no sistema de votação utilizado na sessão, conforme comunicado oficial enviado pela empresa responsável, Tafner Solutions Ltda.

De acordo com a prestadora, houve uma falha na configuração, que definiu a votação como fechada e secreta, em desacordo com a orientação previamente estabelecida, que previa um formato aberto. Com isso, os comprovantes gerados não registraram de forma individual a escolha de cada conselheiro, sem a identificação por nome dos votantes.

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A votação começou na última noite. Existia uma expectativa que fosse reprovado após serem constatados saques não justificados.

Votação acontecerá novamente (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

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Um dos pontos abordados foi a ressalva no balanço relacionada a cerca de R$ 11 milhões em saques. De acordo com a auditoria, não foi possível rastrear a totalidade desses valores, o que motivou a observação no documento. Parte desse montante, estimada em aproximadamente R$ 7 milhões, sem a apresentação dos devidos comprovantes.

Com a reprovação, é como se o balanço não tivesse credibilidade.

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