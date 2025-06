Escola Ancelotti? Técnico do São Paulo tem ligação direta com comandante da Seleção

Existe uma linha que liga Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira, e Hernán Crespo, agora treinador do São Paulo. E inclusive, esta relação foi um dos assuntos abordados na coletiva de apresentação do treinador do Tricolor nesta terça-feira (24).

Mas o que conecta os dois? Quando questionado sobre Ancelotti, Crespo não poupou elogios. Para ele, um dos maiores aprendizados que conecta ele e o italiano é a relação com "pessoas". Em um contexto no qual traz como é importante entender a personalidade de cada figura e como se relacionar neste caminho.

- Ancelotti me ensinou que ao final somos pessoas, como todos. E que todos têm coisas boas e ruins. E importante é relacionar, esse é o caminho. Entendendo a personalidade de cada um. Não vou ser Carlo, Bielsa… Tratarei de fazer o melhor possível, mas seguramente sem imitar ninguém. Porque a imitação tem vida curta. Cada um é como é e como crê que pode ser. Com erros e virtudes, porque do outro lado também tem erros e virtudes. E Carlo é exemplar - explicou Crespo.

A relação entre Ancelotti e Crespo, por sua vez, não é de mera admiração. Pelo contrário, Crespo teve - de fato -, uma escola Ancelotti.

O primeiro encontro dos dois aconteceu em meados de 1996. Naquela época, Ancelotti levou Crespo ao Parma e defendeu o atacante durante o período de adaptação no Campeonato Italiano. O elo foi presente em 2004 também, temporada em que o treinador exigiu a contratação do argentino pelo Milan. Naquela época, Ancelotti era conhecido por lançar jovens talentos ao futebol.

Encerrada a carreira como jogador, Crespo teve Carlo Ancelotti, atual treinador da Seleção Brasileira, como verdadeiro mentor. Durante o período em que estudava para obter a licença UEFA Pro, realizou uma espécie de estágio no Paris Saint-Germain, acompanhando de perto o trabalho do italiano.

Na primeira passagem pelo São Paulo, em 2021, Crespo aplicou diversos fundamentos aprendidos com Ancelotti. Suas frases marcantes chamavam atenção no dia a dia, mas era dentro de campo que o reflexo do aprendizado aparecia: valorização da base, adaptação tática ao elenco e confiança em jovens talentos.

Sob sua gestão, diversas joias de Cotia ganharam espaço e foram essenciais na trajetória que seguiram no São Paulo.

Crespo tem Ancelotti como inspiração em seu trabalho (Reprodução/ Milan)

Início dos trabalhos de Crespo no São Paulo

O elenco se reapresenta nesta quinta-feira, dia 26 de junho. Ou seja, os trabalhos retornam basicamente juntos. A partir daí, o desafio de Crespo começa de fato.

Crespo fará sua estreia oficial pela equipe contra o Flamengo no Maracanã, emendando mais um confronto fora de casa diante do RB Bragantino, mais um clube que briga no G4 do Brasileirão.