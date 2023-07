O prejuízo para o São Paulo em Cuiabá foi muito além da derrota por 2 a 1 na partida de sábado (22), pelo Campeonato Brasileiro. Depois de receberem cartões amarelos, Luciano e Calleri estão suspensos do confronto do Tricolor ante o Bahia às 11h (de Brasília) do próximo domingo (30), no Morumbi. Um temor que vai continuar por um bom tempo já que ninguém tem tantos atletas pendurados quanto o clube do Morumbi: 11 ao todo.