O retrospecto pouco animador do São Paulo como visitante já é um marco histórico. Levantamento feito pelo historiador Alexandre Giesbrecht, da página 'Anotações Tricolores', mostra que essa já é a segunda pior campanha fora de casa na história do clube do Morumbi no Brasileirão de pontos corridos (começou em 2003). Isso, claro, contando apenas os oito jogos disputados atualmente (veja os números abaixo).



O curioso é que, considerando essa mesma margem dos últimos oito jogos disputados, o São Paulo ainda não conheceu uma derrota. Foram sete vitórias e um empate nas partidas como visitante nas copas do Brasil e Sul-Americana.



O retrospecto coo visitante no Brasileirão é motivo para preocupações no duelo ante o rival Corinthians no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em Itaquera.