Ingressos do São Paulo contra o Bragantino estão à venda: veja preços e onde comprar
Jogo acontecerá pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo liberou a venda geral de ingressos para o jogo contra o Bragantino. A partida será neste sábado (8), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. Jogo vale pela 33ª rodada do Brasileirão. Como o estádio do Morumbis recebe um calendário com shows nos próximos dias, assim como contra o Flamengo, a partida também será mandada no estádio do Santos.
➡️Promessa do Neto em pé? Ferreirinha encerra jejum e volta a marcar pelo São Paulo
Mesmo assim, a expectativa é que sejam boas vendas. Alguns setores já estão esgotados. E como de costume, as vendas serão online, pela plataforma spfcticket.net.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Veja os valores dos ingressos para São Paulo x Bragantino
PREÇOS
Arquibancada Cosmo Damião – R$90/ R$45
Arquibancada José de Alencar – R$90/ R$45
Cadeira Térrea Dom Pedro – R$110/ R$55
Cadeira Especial Dom Pedro – R$150/ R$75
Cadeira Social Dom Pedro – R$135/ R$67,50
Cadeira Social Princesa Isabel – R$135/ R$67,50
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias