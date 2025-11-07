O São Paulo liberou a venda geral de ingressos para o jogo contra o Bragantino. A partida será neste sábado (8), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. Jogo vale pela 33ª rodada do Brasileirão. Como o estádio do Morumbis recebe um calendário com shows nos próximos dias, assim como contra o Flamengo, a partida também será mandada no estádio do Santos.

Mesmo assim, a expectativa é que sejam boas vendas. Alguns setores já estão esgotados. E como de costume, as vendas serão online, pela plataforma spfcticket.net.

Veja os valores dos ingressos para São Paulo x Bragantino