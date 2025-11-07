menu hamburguer
Ingressos do São Paulo contra o Bragantino estão à venda: veja preços e onde comprar

Jogo acontecerá pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 07/11/2025
15:13
Gramado Vila Belmiro
imagem cameraSão Paulo e Bragantino acontecerá na Vila Belmiro (Foto: Ulisses Lopresti / Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo liberou a venda geral de ingressos para o jogo contra o Bragantino. A partida será neste sábado (8), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. Jogo vale pela 33ª rodada do Brasileirão. Como o estádio do Morumbis recebe um calendário com shows nos próximos dias, assim como contra o Flamengo, a partida também será mandada no estádio do Santos.

Mesmo assim, a expectativa é que sejam boas vendas. Alguns setores já estão esgotados. E como de costume, as vendas serão online, pela plataforma spfcticket.net.

Vila Belmiro recebe São Paulo x Flamengo (Foto: Iza Giannola / Lance)
Vila Belmiro recebeu São Paulo x Flamengo (Foto: Iza Giannola / Lance)

Veja os valores dos ingressos para São Paulo x Bragantino

PREÇOS
Arquibancada Cosmo Damião – R$90/ R$45
Arquibancada José de Alencar – R$90/ R$45
Cadeira Térrea Dom Pedro – R$110/ R$55
Cadeira Especial Dom Pedro – R$150/ R$75
Cadeira Social Dom Pedro – R$135/ R$67,50
Cadeira Social Princesa Isabel – R$135/ R$67,50

